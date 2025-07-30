Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη υπέγραψε προεδρική διαταγή, με την οποία επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χαλκού, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η διακήρυξη επιβάλλει δασμό 50% στα ημιτελή προϊόντα χαλκού και στα παράγωγα προϊόντα χαλκού από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Από τους δασμούς εξαιρούνται τα θραύσματα χαλκού και τα υλικά εισροών χαλκού, όπως τα μεταλλεύματα χαλκού, τα συμπυκνώματα και τα ματ.

Το μέτρο ήρθε μετά από αμερικανική έρευνα βάσει του τμήματος 232, την οποία διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Μαζί με τους δασμούς, το διάταγμα απαιτεί μέτρα για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας χαλκού, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης το 25% του σκραπ υψηλής ποιότητας που παράγεται στις ΗΠΑ να πωλείται επίσης εντός της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.