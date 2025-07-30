Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμό 25% στα αγαθά που εισάγονται από την Ινδία από την 1η Αυγούστου.

«Ενώ η Ινδία είναι φίλη μας, έχουμε, όλα αυτά τα χρόνια, κάνει σχετικά λίγες δουλειές μαζί της, επειδή οι δασμοί της είναι πάρα πολύ υψηλοί, από τους υψηλότερους στον κόσμο, και μας έχουν επιβάλει τα πιο επίπονα και απεχθή μη νομισματικά εμπορικά εμπόδια, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τι απαντά η Ινδία

Η κυβέρνηση της Ινδίας αντέδρασε άμεσα στη δήλωση Τραμπ, σημειώνοντας ότι «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων».

Πηγή: skai.gr

