Αμετάβλητα στο εύρος 4,25-4,50% διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και τον Ιούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο μέλη, Μισέλ Μποούμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ ήταν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25%.

Οι αγορές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους, στο κατά πόσο η Fed είναι έτοιμη να «γυρίσει τον διακόπτη» τον Σεπτέμβριο, μειώνοντας τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρούσε το επιτόκιο αναφοράς της στο εύρος 4,25%-4,50% μετά το τέλος της διήμερης συνεδρίασης πολιτικής την Τετάρτη, αντιστεκόμενη στις πιέσεις του Τραμπ για μείωση του κόστους δανεισμού.

Πιέσεις Τραμπ

Εν τω μεταξύ, αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εξαπολύσει ουκ ολίγες επιθέσεις στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ζητώντας του επιτακτικά να μειώσει τα επιτόκια.

«Δεύτερο τρίμηνο. Το ΑΕΠ μόλις βγήκε, 3%, πολύ καλύτερα από ότι αναμενόταν. Η Fed πρέπει να μειώσει τώρα το επιτόκιο. Δεν υπάρχει πληθωρισμός! Αφήστε τον κόσμο να αγοράσει και να αναχρηματοδοτήσει το σπίτι του!«, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αναφερόμενος στον διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, λίγες ώρες πριν η κεντρική τράπεζα ανακοινώσει ότι διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα.

Νωρίτερα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πάουελ «ανόητο» επειδή δεν τήρησε την απαίτηση του Λευκού Οίκου για μεγάλη μείωση του κόστους δανεισμού,

Λίγες ημέρες αργότερα, επισκέφθηκε τα γραφεία της Fed και συνομίλησε με τον Πάουελ. «Θα ήθελα πολύ να μειώσει τα επιτόκια», είπε ο Τραμπ ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ενώ ο πρόεδρος της Fed στεκόταν δίπλα του, με το πρόσωπό του ανέκφραστο.

Η ανακοίνωση της Fed

Αν και οι διακυμάνσεις των καθαρών εξαγωγών εξακολουθούν να επηρεάζουν τα στοιχεία, οι πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μετριάστηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σταθερές. Ο πληθωρισμός παραμένει κάπως αυξημένος.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει αυξημένη. Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της.

Προς υποστήριξη των στόχων της, η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4-1/4 έως 4-1/2%. Κατά την εξέταση της έκτασης και του χρονοδιαγράμματος πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να μειώνει τις συμμετοχές της σε τίτλους του Δημοσίου, σε χρεόγραφα οργανισμών και ενυπόθηκους τίτλους οργανισμών. Η Επιτροπή δεσμεύεται σθεναρά να στηρίξει τη μέγιστη δυνατή απασχόληση και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών για τις οικονομικές προοπτικές.

Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της Επιτροπής. Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της διατήρησης των επιτοκιών στο προηγούμενο έυρος, ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem και Jeffrey R. Schmid. Κατά ψήφισαν οι Michelle W. Bowman και Christopher J. Waller, οι οποίοι προτίμησαν να μειωθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε αυτή τη συνεδρίαση. Απουσίαζε και δεν ψήφισε η Adriana D. Kugler.

Μετά την απόφαση, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Μάικλ Φόλκεντερ, δήλωσε στο Fox News, ότι τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη διατήρηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εκεί που βρίσκονται.

