Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία για τους τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ για να επαναλάβει την πίεση που ασκεί στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει «σημαντικά» τα επιτόκια.

Τα στοιχεία των ΗΠΑ έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο, καθώς οι στρεβλώσεις που σχετίζονταν με το κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο είχε μειώσει τεχνητά τον πληθωρισμό τον Νοέμβριο, εξαφανίστηκαν, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα αυτό το μήνα, σημειώνει το Reuters.

