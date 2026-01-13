Βενεζουέλα: Ξεκινά το άνοιγμα πηγαδιών άντλησης πετρελαίου

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας άρχισε να ανοίγει ξανά ορισμένα από τα πηγάδια άντλησης πετρελαίου που είχε κλείσει η ίδια και οι εταίροι της στην κοινοπραξία εν μέσω αυστηρού εμπάργκο των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου ξαναρχίζουν με δύο αποστολές φορτίων να αναχωρούν χθες Δευτέρα, ανέφεραν στο Ρόιτερς τρεις πηγές κοντά στις δραστηριότητες.

Οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας που είναι μέλος του ΟΠΕΚ είχαν παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από τον Δεκέμβριο, με μόνο την αμερικανική Chevron να εξάγει αργό πετρέλαιο από τις κοινοπραξίες της βάσει άδειας των ΗΠΑ, αφήνοντας εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε χερσαίες δεξαμενές και πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

