Την αμέριστη στήριξή τους και την αλληλεγγύη τους στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, μετά τη νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το πρόσωπό του και την αμερικανική κεντρική τράπεζα από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους διεθνείς κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η κίνηση στήριξης των κεντρικών τραπεζιτών έρχεται σε συνέχεια της ποινικής έρευνας που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ σε βάρος του Πάουελ για την υπέρβαση του κόστους ανακαίνισης της έδρας της Fed στην Ουάσιγκτον.

Σε βίντεό του την Κυριακή, ο Πάουελ με δεικτικό ύψος χαρακτήρισε την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης «πρόφαση» για να αποκτήσει περισσότερη επιρροή στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, τα οποία ο Τραμπ θέλει να μειωθούν δραστικά.

Στην κοινή δήλωσή τους οι κεντρικοί τραπεζίτες τονίζουν ότι «η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε».

Αναφερόμενοι ειδικότερα στον Πάουελ, σημειώνουν ότι «έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των κεντρικών τραπεζιτών:

«Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον Πρόεδρό της, Jerome Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να την διατηρήσουμε, σεβόμενοι πλήρως το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England)

Erik Thedéen, Διοικητής της Τράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riksbank)

Christian Kettel Thomsen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Δανίας (Danmarks Nationalbank)

Martin Schlegel, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (Swiss National Bank)

Ida Wolden Bache, Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας (Norges Bank)

Michele Bullock, Διοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia)

Tiff Macklem, Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά (Bank of Canada)

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Τράπεζας της Κορέας (Bank of Korea)

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco Central do Brasil)

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Pablo Hernández de Cos, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών»

Η κοινή δήλωση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή από όλες τις κεντρικές τράπεζες.



