Τραμπ: Δεν θα επιβληθούν δασμοί στον χρυσό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στον χρυσό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε στις 8 Αυγούστου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού του ενός κιλού, μια κίνηση που αναμενόταν να αυξήσει την πίεση στην Ελβετία, τον μεγαλύτερο κόμβο πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο. Οι FT είχαν δει μια επιστολή από την υπηρεσία Προστασίας των Τελωνειακών Συνόρων, η οποία ανέφερε ότι οι ράβδοι χρυσού του ενός κιλού και των 100 ουγγιών θα έπρεπε να ταξινομηθούν σε έναν τελωνειακό κωδικό που υπόκειται σε υψηλότερους δασμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.