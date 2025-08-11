Ο Τραμπ «εκτόξευσε» τις μετοχές κάνναβης

Οι μετοχές κάνναβης σημειώνουν ράλι τη Δευτέρα μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναταξινομήσει τη μαριχουάνα σε χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας.

Η Canopy Growth και η Tilray Brands καταγράφουν άνοδο άνω του 20%. Η Cronos Group σημείωσε άλμα άνω του 11% και έφτασε σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Πολλές μετοχές του κλάδου πωλούνται πλέον σε τιμές χαμηλότερες του ενός δολαρίου ανά μετοχή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κίνηση λίγων μόλις σεντς μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ποσοστιαία μεταβολή. Παρά το ράλι της Δευτέρας, πολλές από αυτές τις μετοχές βρίσκονται πολύ κάτω από τα ιστορικά τους υψηλά.

Τα τελευταία κέρδη ακολούθησαν ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal αργά την Παρασκευή, το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν τις σκέψεις του Λευκού Οίκου, ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινήσει τη μαριχουάνα σε μια λιγότερο επικίνδυνη κατηγορία ναρκωτικών. Ο Τραμπ μοιράστηκε τις σκέψεις του για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια ενός εράνου στο γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ νωρίτερα αυτό το μήνα, ανέφεραν οι πηγές.

«Εξετάζουμε την επαναταξινόμηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για να ανακοινώσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον «Θα αποφασίσουμε ... τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

«Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα».

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο, η κάνναβη κατατάσσεται επί του παρόντος ως ναρκωτικό του Πίνακα Ι σε μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης την ηρωίνη και την κοκαΐνη, σημειώνει το CNBC. Προηγουμένως, οι συζητήσεις για την αναταξινόμηση επικεντρώθηκαν στη μετακίνηση του ναρκωτικού στον Πίνακα ΙΙΙ, μια κατηγορία που περιλαμβάνει τα στεροειδή.

