Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωναν ρεκόρ την Παρασκευή μετά από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού του ενός κιλού, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει την πίεση στην Ελβετία, τον μεγαλύτερο κόμβο πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο.

Οι FT είδαν μια επιστολή από την υπηρεσία Προστασίας των Τελωνειακών Συνόρων, η οποία ανέφερε ότι οι ράβδοι χρυσού του ενός κιλού και των 100 ουγγιών θα πρέπει να ταξινομηθούν σε έναν τελωνειακό κωδικό που υπόκειται σε υψηλότερους δασμούς.

Οι ράβδοι του ενός κιλού είναι η πιο δημοφιλής μορφή του μετάλλου που διαπραγματεύεται στο Comex, τη μεγαλύτερη προθεσμιακή αγορά χρυσού, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών ράβδων χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ, σημειώνει ο Guardian.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια χρυσού των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά. 1,3% στα 3.499,30 δολάρια, μετά το ιστορικό υψηλό των 3.534,10 δολαρίων. Εν τω μεταξύ, η διαφορά τιμής μεταξύ των προθεσμιακών συμβολαίων της Νέας Υόρκης και των spot τιμών διευρύνθηκε κατά περίπου 100 δολάρια.

Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη σοκ για την Ελβετία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πλήξει με δασμούς ύψους 39% για τις εξαγωγές. Οι ελβετικές εταιρείες, των οποίων οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα έκτο των συνολικών τους πωλήσεων στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν έναν από τους υψηλότερους δασμούς στο καθεστώς εμπορικού πολέμου του Τραμπ. Μόνο το Λάος, η Μιανμάρ και η Συρία είχαν υψηλότερα ποσοστά, στο 40-41%. Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαπραγματευτεί 15% και 10% αντίστοιχα.

Η Ελβετία εξήγαγε χρυσό αξίας 61,5 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ κατά τους 12 μήνες που έληξαν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τους FT. Αυτό θα υπόκειται σε επιπλέον εισφορές ύψους 24 δισ. δολαρίων βάσει του δασμολογικού συντελεστή 39% της Ελβετίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

