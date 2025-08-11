Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά και τα επίπεδα των 2.100 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aegean, της Metlen και των ΕΛΠΕ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,46%.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.106,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,74%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Από τις αρχές του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 225,582 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.986.304 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,10%.

Οι τίτλοι

Καμία μετοχή από την υψηλή κεφαλαιοποίηση δεν έκλεισε σε αρνητικό έδαφος, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+8,01%), της Metlen (+7,19%), των ΕΛΠΕ (+4,14%), της Viohalco (+3,37%), της Motor Oil (+2,30%) και της Alpha Bank (+2,11%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.429.530 και 6.967.543 μετοχές αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 30,34 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 26,59 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 83 μετοχές, 27 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+9,71%) και Aegean Airlines (+8,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-6,29%) και Vidavo (-2,13%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,7500 +0,75%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,3800 αμετάβλητη

OPTIMA:7,7000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,3000 +0,79%

ALPHA BANK: 3,5800 +2,11%

AEGEAN AIRLINES: 14,3000 +8,01%

VIOHALCO: 6,4500 +3,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,7000 +0,35%

ΔΑΑ: 10,7500 +0,84%

ΔΕΗ: 14,6500 +1,03%

COCA COLA HBC: 44,3000 +1,56%

ΕΛΠΕ: 8,4350 +4,14%

ELVALHALCOR: 2,5750 +1,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0700 +0,46%

ΕΥΔΑΠ: 7,2700 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,4050 +0,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 +1,51%

MOTOR OIL: 25,8200 +2,30%

JUMBO: 32,2400 +1,26%

ΜETLEN: 55,1500 +7,19%

ΟΛΠ: 46,4000 +0,32%

ΟΠΑΠ: 20,0000 +0,76%

ΟΤΕ: 16,1400 +1,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3440 +2,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +1,02%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

