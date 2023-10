Τουρκία: Στο 61,5% ο -επίσημος- πληθωρισμός σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο - Εκτιμήσεις για... 130,1%

Ο -επίσημος- πληθωρισμός έφθασε το 61,5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή, που τροφοδοτείται ιδιαιτέρως από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, διαμορφώθηκε στο 4,75% σε μηνιαία βάση.

Ο πληθωρισμός, που καταγράφει αύξηση από τον Ιούλιο, υποχώρησε στο 38,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, το χαμηλότερο ποσοστό του τελευταίου ενάμισι έτους, αφού ανήλθε στο 85,5% τον Οκτώβριο του 2022.

Consumer Price Index, September 2023



Consumer price index (CPI) realized as 61.53% annually and 4.75% monthly



You can visit our website for details.🔎

↪️ https://t.co/I2k4YysTVQ