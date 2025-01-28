Η εκπληκτική άνοδος του DeepSeek που πυροδότησε απώλειες στους τεχνολογικούς κολοσσούς, απείλησε ευθέως την κυριαρχία της Αμερικής που φαινόταν να έχει παγιωθεί μόλις πριν από μια εβδομάδα.

Το γεγονός ότι μια ελάχιστα γνωστή κινεζική startup έχει κατασκευάσει ένα μοντέλο που μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ αμφισβητεί τον κανόνα που λέει ότι χρειάζονται πολλά χρήματα και απεριόριστη πρόσβαση σε τσιπ αιχμής για την εκπαίδευση της τεχνολογίας AI. Κανονικά δεν θα ήταν δυνατό για μια κινεζική νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να ανταγωνιστεί το GPT-4o του OpenAI και το Gemini της Google.

Τώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει πώς θα απαντήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σκληρούς περιορισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τις κινεζικές εταιρείες να αγοράζουν ή να κατασκευάζουν τα δικά τους τσιπ αιχμής που απαιτούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα τσιπ βρίσκονται στο επίκεντρο της κούρσας εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης και ο στόχος των περιορισμών των εξαγωγών είναι να αποτρέψουν την Κίνα από το να καταφέρει να συμβαδίσει.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι η επιτυχία της DeepSeek, που ισχυρίζεται ότι έχει εκπαιδεύσει το νέο της μοντέλο AI R1 με ένα κλάσμα του κόστους και χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερα τσιπ υψηλών προδιαγραφών από τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δείχνει ότι οι περιορισμοί εξαγωγών του Μπάιντεν και της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ απέτυχαν: Οι σκληροί περιορισμοί μπορεί να στρίμωξαν το Πεκίνο σε μια γωνία, αναγκάζοντας τις κινεζικές εταιρείες να βρουν τρόπους για να καινοτομήσουν ή να δημιουργήσουν τις δικές τους μάρκες.

«Αντί να εμποδίζουν την Κίνα, αυτοί οι έλεγχοι στην εξαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιταχύνουν την ικανότητα να αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη, ωθώντας την να καινοτομεί», δήλωσε στο CNN ο John Villasenor, καθηγητής μηχανικής και νομικής στο UCLA. «Οι έλεγχοι των εξαγωγών, αναμφισβήτητα, είναι αντιπαραγωγικοί».

Αυτή η εξέλιξη θα αποτελούσε πλήγμα στους αυστηρούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν τόσο υπό τον Τραμπ όσο και τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αλλά και σε αυτούς που σχεδιάζει η νέα κυβέρνηση Τραμπ.

«Αναβαθμίσαμε κατά λάθος το τεχνικό τους παιχνίδι», έγραψε ο ερευνητής AI Gary Marcus σε μια ανάρτηση στο Substack . «Είναι ξεκάθαρο ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει».

Αυτή η εκτίμηση ότι οι τιμωρητικοί περιορισμοί μπορεί να είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχαν στόχο οι Ηνωμένες Πολιτείες, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνολογική κούρσα εξοπλισμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να αντιδράσει.

Η θεωρία του AI house of cards

Ο Τραμπ μπορεί να είναι αταλάντευτος στο ζήτημα των περιορισμών των εξαγωγών.

«Πιστεύω ότι η πίεση του Τραμπ ενισχύεται», είπε ο Εντ Μιλς, αναλυτής πολιτικής, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ έχει περικυκλωθεί από τα γεράκια που τάσσονται κατά της Κίνας, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Οι σύμβουλοί του γύρω του ζητούν περισσότερους περιορισμούς, όχι λιγότερους».

Εάν ο Τραμπ ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Κίνα στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, οι υποστηρικτές μιας πιο επιθετικής στρατηγικής πιστεύουν ότι το εγχείρημά της μπορεί να καταρρεύσει. Οι σκεπτικιστές πάλι υποστηρίζουν ότι η επιτυχία του DeepSeek ήταν δυνατή είτε με τη δημιουργία αποθεμάτων τσιπ υψηλών προδιαγραφών πριν από την επιβολή περιορισμών είτε με την αγορά των ημιαγωγών στη μαύρη αγορά.

«Είναι είτε πραγματικά ενοχλητικό είτε παραπλανητικό το αποτέλεσμα, εάν βασίστηκαν στα τσιπ της Nvidia και άλλων πριν από τους περιορισμούς στις εξαγωγές», δήλωσε στο CNN ο Τζέφρι Σόνενφελντ, ανώτερος κοσμήτορας στη Σχολή Διοίκησης του Γέιλ.

Ο Σόνενφελντ πρόσθεσε ότι εάν πρόκειται για «στιγμή Sputnik», όπως όταν η Ρωσία αιφνιδίασε τις ΗΠΑ με τον δορυφόρο που εκτόξευσε στο διάστημα το 1957, είναι ένα πλήγμα στην καθαρή εξάρτηση από ανταγωνιστικές ιδιωτικές αγορές χωρίς κυβερνητική συνεργασία και εθνικές βιομηχανικές πολιτικές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Scale AI, Alexandr Wang, δήλωσε στο CNBC ότι κατανοεί ότι το DeepSeek διαθέτει 50.000 τσιπ αιχμής για τα οποία «δεν μπορούν να μιλήσουν, προφανώς, επειδή παράκαμψαν τους ελέγχους εξαγωγών που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην B. Riley Wealth Management, προέτρεψε τους επενδυτές να δεχτούν τους ισχυρισμούς της DeepSeek «με σκεπτικισμό», επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόδειξη που να τους υποστηρίζει.

«Η Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει βρει την ασημένια σφαίρα, αλλά θα μπορούσε να είναι σαν το αγόρι στο γυμνάσιο που λέει ότι έχει μια κοπέλα, αλλά αυτή είναι απλώς σε διαφορετικό σχολείο», είπε ο Χόγκαν, σημειώνοντας ότι από καιρό υπάρχει σκεπτικισμός μεταξύ των δυτικών οικονομολόγων σχετικά με την ακρίβεια των οικονομικών στατιστικών της Κίνας.

Εάν το DeepSeek είχε όντως πρόσβαση σε τσιπς αιχμής, τότε προκρίνεται περαιτέρω το επιχείρημα ότι οι έλεγχοι εξαγωγών θα πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι. Ο Μιλς σημειώνει ότι υπάρχει μια «πολύ ενεργή» μαύρη αγορά για τσιπς υψηλών προδιαγραφών».

«Υπάρχουν ακόμη κραυγαλέα παραθυράκια που πρέπει να κλείσουν», είπε ο Μιλς, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο ισχυρή επιβολή και περαιτέρω περιορισμούς στη ροή των τσιπ αιχμής.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υπό τον Μπάιντεν, έχει αναγνωρίσει ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών είναι σε εξέλιξη.

«Αυτή είναι μια επαναληπτική διαδικασία. Μαθαίνουμε, μαθαίνουν. Μαθαίνουμε, μαθαίνουν», είπε ο Σάλιβαν τον Μάιο, σημειώνοντας ότι η Κίνα προσπάθησε να συντρίψει τους ελέγχους των εξαγωγών.

