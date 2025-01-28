Μπορεί όλοι τις τελευταίες ημέρες να έχουν τρελαθεί με το DeepSeek, το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έρχεται από την Κίνα, αλλά δεν λείπουν οι φωνές για το πόσο αντικειμενικό και ανεξάρτητο μπορεί να είναι ένα τέτοιο προϊόν από μια χώρα όπου υπάρχει κεντρικός έλεγχος.

Αυστηρή λογοκρισία για την Πλατεία Τιεν Αν Μέν

Όταν ξένα μέσα, όπως το BBC και το γαλλικό πρακτορείο, ρώτησαν για «ευαίσθητα θέματα» όπως τα γεγονότα της Τιεν Αν Μεν έλαβαν την απάντηση «Sorry, that's beyond my current scope. Let’s talk about something else.». Το ίδιο κάναμε κι εμείς. Και μάλιστα στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα κινεζικά. Όταν όμως ρωτήσαμε στα ελληνικά το αποτέλεσμα ήταν έκπληξη.

«Η πλατεία Τιεν Αν Μεν (Τιανανμέν) είναι γνωστή για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν το 1989, όχι το 1991. Τον Απρίλιο του 1989, χιλιάδες φοιτητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να ζητήσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του λόγου και κατάρτιση διαφάνειας από την κυβέρνηση. Η διαμαρτυρία κράτησε εβδομάδες, αλλά στις 3 και 4 Ιουνίου 1989, η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε να καταστείλει βίαια τη διαμαρτυρία, στέλνοντας στρατεύματα και τεθωρακισμένα. Η επίθεση οδήγησε σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, θύματα, ανάμεσα στους διαδηλωτές.

Αυτά τα γεγονότα αποτελούν ευαίσθητο θέμα στην Κίνα, και η κυβέρνηση επιβάλλει αυστηρή λογοκρισία για να αποτρέψει τη δημόσια συζήτηση ή ανάμνηση της σφαγής.»

Όχι απλά η τεχνητή νοημοσύνη παρέθεσε τα γεγονότα, αλλά το έκανε και με κριτική ματιά. Πρόβλημα του συστήματος άραγε ή τα ελληνικά μιλιούνται από τόσους λίγους που σε αυτή τη φάση δεν ενδιαφέρουν το software;

Γιατί δεν υπάρχει πολυκομματική δημοκρατία στην Κίνα;

Θέσαμε κι αυτό το ερώτημα στο DeepSeek. Δείτε τι απάντησε:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θεωρεί ότι το μονοκομματικό σύστημα είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η δημοκρατία της Δύσης δεν ταιριάζει στις ανάγκες της Κίνας και ότι το σημερινό σύστημα εξασφαλίζει οικονομική πρόοδο και κοινωνική αρμονία.

Ωστόσο, αυτό το σύστημα περιορίζει την πολιτική ελευθερία και δεν επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση πολιτικών απόψεων ή την ύπαρξη αντιπολίτευσης. Αν έχεις άλλες ερωτήσεις, είμαι εδώ! 😊»

Ουιγούροι, ομοφυλοφιλία και… TikTok

Στο θέμα των Ουιγούρων η απάντηση του DeepSeek στα ελληνικά εκπλήσσει: Μεταξύ άλλων αναφέρει πως τις τελευταίες δεκαετίες, «η κινεζική κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον έλεγχο της περιοχής, προωθώντας την εγκατάσταση Χαν Κινέζων (της κύριας εθνοτικής ομάδας της Κίνας) στη Σιντζιάνγκ και περιορίζοντας τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκφράσεις των Ουιγούρων».

Επίσης, σημειώνει ότι: «Η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης στη Σιντζιάνγκ, συμπεριλαμβανομένων καμερών ασφαλείας, τεχνητής νοημοσύνης και βιομετρικών δεδομένων και πως οι Ουιγούροι υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο, με περιορισμούς στη θρησκευτική πρακτική, τη γλώσσα και την πολιτιστική έκφραση».

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με αναφορές στα λεγόμενα "κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης", όπου, σύμφωνα με επίσημες πηγές, οι Ουιγούροι και άλλες μειονότητες υποβάλλονται σε "μεταρρύθμιση μέσω εκπαίδευσης", ενώ παραδέχεται πως διεθνείς οργανισμοί και μάρτυρες έχουν καταγγείλει ότι αυτά τα κέντρα είναι στην πραγματικότητα κέντρα κράτησης, όπου οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου, βασανιστήρια και καταναγκαστική εργασία.

Σε πιο ευαίσθητα θέματα όπως η ομοφυλοφιλία, ενώ στα αγγλικά μας λέει ότι ο σέρβερ είναι απασχολημένος, στα ελληνικά αναφέρει πως δεν είναι παράνομη στην Κίνα από το 1997, και το 2001 η Κίνα αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από την επίσημη λίστα ψυχικών διαταραχών. Ωστόσο, παραδέχεται πως «Η αναπαράσταση της ομοφυλοφιλίας στα μέσα ενημέρωσης και τον κινηματογράφο υπόκειται σε λογοκρισία. Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές σειρές που απεικονίζουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς ή απαγορεύονται».

Όσες φορές, όμως, κι αν προσπαθήσαμε να μάθουμε για την Ταιβάν η απάντηση ήταν πάντα… The server is busy. Please try again later, ενώ όταν η ερώτηση ήταν αν το TikTok μας κατασκοπεύει η απάντηση ήταν: Oops! DeepSeek is experiencing high traffic at the moment. Please check back in a little while.

