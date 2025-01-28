Η Motor Oil, ενισχύει ακόμα περισσότερο την θέση της στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, επισημαίνει ο όμιλος με αφορμή την ολοκλήρωση, σήμερα, της εξαγοράς του 94,44 % των μετοχών της Ηλέκτωρ.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η Ηλέκτωρ είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες κυκλικής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εξειδίκευση στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίμματα. Δραστηριοποιείται δε με καθετοποιημένη λειτουργία, σε όλο το φάσμα της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα και στην διαχείριση ειδικών ροών απορριμμάτων.

Το 2023 η Ηλέκτωρ διέθετε σε λειτουργία 4 μονάδες Χ.Υ.Τ.Α και 4 μονάδες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας περίπου 900.000 τόνων, 2 μονάδες επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 32 MW. Στις 30.06.2024, η εταιρεία διέθετε εξάλλου Euro110 εκατ. ανεκτέλεστο έργο κατασκευής και λειτουργίας μονάδων κυκλικής οικονομίας.

Η Ηλέκτωρ προστίθεται στις υπάρχουσες δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα της κυκλικής οικονομίας που περιλαμβάνουν την εταιρεία επεξεργασίας απορριμμάτων και βιολογικών αποβλήτων THALIS, την VERD που, μέσω της θυγατρικής της Πράσινο Λάδι, έχει το μεγαλύτερο δίκτυο συλλογής τηγανελαίων για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και την L.P.C. που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την αναγέννηση λιπαντικών.

Όπως επισημαίνεται, τέλος, συνδυάζοντας την επίδοση της ΗΛΕΚΤΩΡ τους 12 μήνες έως 30.06.2024, με τις λοιπές δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας του Ομίλου (Thalis, Prasino Ladi, LPC), ο Όμιλος Motor Oil θα κατέγραφε ήδη έσοδα της τάξεως των Euro320 εκατ. και κερδοφορία (EBITDA) περίπου Euro40 εκατ. από δραστηριότητες που έχουν εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, και υποστηρίζουν στην πράξη τη βιωσιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.