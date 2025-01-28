Κ. Χατζηδάκης: 4 οι τομείς προτεραιότητας στην οικονομία: Επενδύσεις, εξαγωγές, ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα

Τη στροφή της κυβέρνησης από εδώ και πέρα ολοένα και περισσότερο σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας, που είναι οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εκδήλωση The World Ahead 2025: Athens Gala Dinner που διοργάνωσε ο Economist.

«Από τη στιγμή που έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη, η προσοχή μας πλέον στρέφεται περισσότερο στις μικροοικονομικές παραμέτρους. Περνάμε δηλαδή, όπως λένε οι οικονομολόγοι, περισσότερο από τα macro στα micro», τόνισε μιλώντας στην εκδήλωση The World Ahead 2025: Athens Gala Dinner που διοργάνωσε ο Economist.

Ειδικότερα,σημείωσε ότι μέσα στο 2025, με βάση τον συνολικό κυβερνητικό προγραμματισμό, θα εξελιχθούν ορισμένες βασικές προτεραιότητες οι οποίες ανά επιμέρους τομέα περιλαμβάνουν:

Επενδύσεις:

-Συνέχιση της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εκπόνηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης(δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη). Παράλληλα ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδιωχθεί να είναι περισσότερο συνδεδεμένος με την παροχή επιπλέον φορολογικών κινήτρων.

-Πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα και αναβάθμιση της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, περαιτέρω αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Εξαγωγές:

Βασικός στόχος είναι η διείσδυση σε νέες πολλά υποσχόμενες αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα. Θα χρησιμοποιηθούν στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εκθέσεις, πέρα από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ύψους 200 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Επιπλέον υλοποιούνται δράσεις απλοποίησης και ψηφιοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών. Ενώ βρίσκεται υπό εξέταση και η παροχή φορολογικών κινήτρων στοχευμένων σε συγκεκριμένους τομείς που προσφέρονται για ενίσχυση των εξαγωγών.

Ανταγωνισμός:

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που η αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, όπως έγινε στις τράπεζες με τη μείωση ή κατάργηση 6 κατηγοριών προμήθειών και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες με την παρέμβαση για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης. Παράλληλα, είναι αποφασισμένη να εξετάσει εναπομείναντες φραγμούς εισόδου στην αγορά που δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό και λειτουργούν αντιαναπτυξιακά. «Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού είμαι βέβαιος ότι εντείνει την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση φαινομένων καρτέλ στην αγορά», τόνισε.

Ανταγωνιστικότητα:

Βασική προτεραιότητα είναι η συγκράτηση του μη μισθολογικού κόστους με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μια μονάδα που υλοποιήθηκε φέτος ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση κατά μισή μονάδα το 2027. Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, θα συμβάλουν η εφαρμογή του νέου νόμου για κίνητρα στην καινοτομία και τις συγχωνεύσεις που είναι τα πιο ισχυρά στην ΕΕ, η στροφή του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καινοτομία. Όπως επίσης η μείωση του κόστους της ενέργειας με επενδύσεις στα δίκτυα και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρά η μείωση της φορολογίας σε συνδυασμό με τη συντονισμένη προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής: «Η διαφαινόμενη υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού για το 2024 δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες θετικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες για περαιτέρω μειώσεις φόρων για όλους τους συνεπείς φορολογούμενους που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό το φθινόπωρο στη ΔΕΘ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στην κοινωνική πολιτική, ο υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ευημερίας των πολιτών, στηριζόμενοι όμως στα θεμέλια μιας σοβαρής οικονομικής πολιτικής.

«Το 2025 προβλέπονται: 7 αυξήσεις αποδοχών. Αύξηση των δαπανών για την υγεία (+74% σε σχέση με το 2019). Δημιουργία κοινωνικών υποδομών σε όλη τη χώρα, αξιοποιώντας το ΠΔΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξορθολογισμός των κοινωνικών επιδομάτων, ώστε να κατευθύνονται σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη», είπε.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε παράλληλα στις θετικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στους τομείς αυτούς, σημειώνοντας ενδεικτικά:

-Την αύξηση των επενδύσεων κατά 64% την τελευταία πενταετία, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.

-Τον υπερδιπλασιασμό των εξαγωγών σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα ενώ τα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι θα υπερβούν τα 100 δισ.

-Τη βελτίωση στον δείκτη PMR (Product Market Regulation Index) του ΟΟΣΑ αναφορικά με το επίπεδο ανταγωνισμού.

-Τη μείωση συνολικά περισσότερων από 70 φόρων.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί μια από τις λίγες πηγές ‘’καλών ειδήσεων’’ σε ένα ταραχώδες διεθνές περιβάλλον», κατέληξε ο υπουργός. «Τόσο όσον αφορά τις οικονομικές της επιδόσεις όσο και την πολιτική σταθερότητα. Και μπορεί φέτος στη σχετική κατάταξη του Economist να βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, μετά από δυο συνεχείς πρωτιές. Αλλά για μένα αυτή η διάκριση είναι, κατά κάποιο τρόπο, ακόμα πιο σημαντική γιατί αποδεικνύει ότι η επιτυχία έχει διάρκεια, δεν αποτελεί πυροτέχνημα. Με σύνεση στα δημοσιονομικά και σταθερή προσήλωση σε μια πραγματικά φιλοαναπτυξιακή πολιτική θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο για μια πιο ισχυρή οικονομία και πιο δίκαιη κοινωνία».



Πηγή: skai.gr

