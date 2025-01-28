Χ και Visa συνεργάζονται και λανσάρουν ψηφιακό πορτοφόλι

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Visa για την έναρξη ενός ψηφιακού πορτοφολιού και υπηρεσιών peer-to-peer πληρωμών.

Το X έκλεισε συμφωνία με τη Visa, το μεγαλύτερο δίκτυο πιστωτικών καρτών των ΗΠΑ και έγινε ο πρώτος συνεργάτης για τη δημιουργία του X Money Account, ανακοίνωσε η CEO Linda Yaccarino σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα.

Η Visa θα επιτρέπει στους χρήστες του X να μετακινούν κεφάλαια μεταξύ των παραδοσιακών τραπεζικών λογαριασμών και του ψηφιακού τους πορτοφολιού και να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές peer-to-peer, όπως με το Zelle ή το Venmo.

Είναι η πρώτη κίνηση του X για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος για τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ονομαζόταν Twitter πριν τον αγοράσει ο Musk το 2022.

Το 2021, ενώ ο Jack Dorsey βρισκόταν ακόμα στο τιμόνι του X (τότε Twitter), η εταιρεία κυκλοφόρησε μια λειτουργία bitcoin tippping που επέτρεπε στους χρήστες να προσθέτουν τις διευθύνσεις του κρυπτογραφικού πορτοφολιού τους και να λαμβάνουν πληρωμές με το μεγαλύτερο ψηφιακό διακριτικό στον κόσμο.

Αλλά η απόκτηση του καθεστώτος της επιχείρησης παροχής χρημάτων στις ΗΠΑ απαιτούσε την πλοήγηση σε ένα πολύ πιο περίπλοκο ρυθμιστικό τοπίο.

Ο Μασκ έχει υποβάλλει αίτηση για άδεια και σύμφωνα με τον ιστότοπό της , η X Payments LLC έχει άδεια σε 41 πολιτείες και είναι εγγεγραμμένη στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων ( FinCEN ).

Η υπηρεσία X Money αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο ενώ ενδέχεται να υπάρξουν συμφωνίες με περισσότερους οικονομικούς εταίρους, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Τον Νοέμβριο του 2022 , ο Μασκ είπε στους διαφημιστές της πλατφόρμας σε μια συνάντηση που μεταδόθηκε δημόσια στο Spaces ότι το επερχόμενο προϊόν πληρωμών της θα μπορούσε τελικά να προσφέρει ορισμένες τραπεζικές λειτουργίες, όπως έναν λογαριασμό χρηματαγοράς υψηλής απόδοσης.



