Ο Γιάννης Μπρατάκος, υποψήφιος για την προεδρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατέθεσε σήμερα το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Άλμα Μπροστά» στο οποίο συμμετέχουν 132 υποψήφιοι.

Όπως σημειώνει: «Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά για να χτίσουμε ένα ΕΒΕΑ που θα εξελίσσεται διαρκώς, ανοίγοντας νέους δρόμους για την επιχειρηματικότητα».

Εκλογές ΕΒΕΑ - Γιάννης Μπρατάκος: «Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά»

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπρατάκος αναφέρει στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σήμερα, με την κατάθεση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού μας «Άλμα Μπροστά», κάνουμε το πρώτο βήμα για ένα ισχυρό και σύγχρονο ΕΒΕΑ. Με γνώμονα την ανάπτυξη και τη στήριξη των επιχειρήσεων, προχωράμε μαζί για να χτίσουμε ένα Επιμελητήριο που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις σε κάθε τους βήμα.

Ευχαριστώ τους 132 υποψηφίους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο. Άνθρωποι με εμπειρία, τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στο ίδιο το ΕΒΕΑ, αλλά και νέοι με φρέσκιες ιδέες και όρεξη για δουλειά. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά για να χτίσουμε ένα ΕΒΕΑ που θα εξελίσσεται διαρκώς, ανοίγοντας νέους δρόμους για την επιχειρηματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.