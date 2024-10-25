Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Αύξησε το επιτόκιο κατά 200 μονάδες βάσης, στο 21%

Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 200 μονάδες βάσεις, στο 21%, προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Απέδωσε δε την κίνησή της αυτή, στις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή, οι οποίες έχουν κινηθεί σημαντικά πάνω από τις προβλέψεις της, προειδοποιώντας παράλληλα για συνεχιζόμενους κινδύνους υψηλού πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα.

Το νέο επιτόκιο, το οποίο υπερέβη κατά 100 μονάδες βάσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών, είναι σε υψηλά από τον Φεβρουάριο του 2003, σύμφωνα με το Reuters. Η προηγούμενη κίνηση στην οποία είχε προχωρήσει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ήταν τον Σεπτέμβριο, οπότε και είχε αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 100 μονάδες βάσης, στο 19%.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, ο ετήσιος εποχικά αναπροσαρμοσμένος πληθωρισμός ανήλθε κατά μέσο όρο στο 9,8% τον Σεπτέμβριο, από 7,5% τον Αύγουστο. Τώρα προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος 8,0-8,5% μέχρι το τέλος του 2024, τονίζοντας ότι είναι σημαντικά πάνω από την πρόβλεψη του Ιουλίου για εύρος 6,5-7,0%.

«Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ισορροπία των πληθωριστικών κινδύνων εξακολουθεί να κλίνει σημαντικά προς τα πάνω», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. «Οι βασικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και την ανοδική απόκλιση της ρωσικής οικονομίας από μια ισορροπημένη αναπτυξιακή πορεία, καθώς και με την επιδείνωση των συνθηκών του εξωτερικού εμπορίου».

Η ρωσική οικονομία έχει πιεστεί από την πτώση των διεθνών τιμών, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις εξαγωγές της πετρελαίου, καθώς και από τις δυτικές κυρώσεις, απόρροια της εισβολής στην Ουκρανία, γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε πτώση το ρούβλι.

