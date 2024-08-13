Το ΕΒΕΑ, αναγνωρίζοντας τις σφοδρές συνέπειες από την πυρκαγιά στις περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και θέλοντας να συνδράμει το δύσκολο έργο των αρμόδιων αρχών, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας.
Επιπλέον, με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, το ΕΒΕΑ δέχεται στα τηλέφωνα 2103624341, 2103382311 και στα email info@acci.gr και arbitrary@acci.gr αιτήματα καταγραφής ζημιών από ειδικούς εμπειρογνώμονες, δηλώσεις ενδιαφέροντος για παροχή δωρεάν πραγματογνωμοσύνης, καθώς και αιτημάτων για την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
