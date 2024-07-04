Ο Ευριπίδης Δοντάς νέος Γενικός Γραμματέας στο ΕΒΕΑ

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα, μετά την απώλεια του Μπάμπη Μωραΐτη. Στην αρχή της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο κ. Ευριπίδης Δοντάς, ο οποίος εξελέγη με 28 ψήφους, έναντι του κ. Αντώνη Παναγόπουλου, που έλαβε 23 ψήφους. Τη θέση του Μπάμπη Μωραΐτη στο Διοικητικό Συμβούλιο αναπλήρωσε η κα Βικτώρια Αλεξανδράτου, Α΄ επιλαχούσα του Μεταποιητικού Τμήματος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ.

Πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν στη δράση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρουσιάσουν το όραμά τους για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραιμόγλου, συνεχάρη τον νέο Γενικό Γραμματέα κ. Ευριπίδη Δοντά, καθώς και τον κ. Αντώνη Παναγόπουλο. Στην συνέχεια ευχήθηκε καλή θητεία στον νέο Γενικό Γραμματέα και μία γόνιμη συνεργασία προκειμένου να συμβάλουν όλοι μαζί ενεργά στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και καινοτόμο επιμελητήριο.

Πηγή: skai.gr

