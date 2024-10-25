ΤτΕ: Αύξηση κατά 330 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις των νοικοκυριών τον Σεπτέμβριο

Αύξηση των καταθέσεων κατά 2,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο δείχνουν στοιχεία της ΤτΕ με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων να αυξάνονται κατά περίπου 2 δισ. ευρώ έναντι 330 εκατ ευρώ των νοικοκυριών. Αύξηση κατά περίπου 2 δισ. ευρώ σημείωσαν και οι καθαρές εκταμιεύσεις δανείων με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά και πάλι τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, άνοδο κατά 330 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.035 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,4% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις επιχειρήσεων

Αύξηση κατά 1.994 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2024, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 366 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 6,2% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.239 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 328 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 38 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2024, έναντι αύξησης κατά 1.401 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,3%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αυξήθηκαν τα δάνεια τον Σεπτέμβριο 2024

Στο σκέλος των δανείων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν θετική κατά 1.915 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 159 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,9% από 11,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,2% από 10,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.611 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 110 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 25,0% από 18,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 49 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 48 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 0,3% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, αρνητική κατά 21 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Σεπτέμβριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 48 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,9% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,943 δις ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 102 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε στο 6,6% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα.

Οσον αφορά στο Δημόσιο η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Σεπτέμβριο του 2024, ήταν θετική κατά 105 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 473 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -2,0% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

