Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών για δεύτερη συνεδρίαση, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.700 μονάδων, «σβήνοντας» σχεδόν όλες τις απώλειες που κατέγραψε, λόγω της επιβολής των δασμών, στις 2 Απριλίου.

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ νέα υψηλά κέρδη καταγράφουν οι δείκτες στο σημερινό άνοιγμα της Wall Street, καθώς δημιουργούνται ελπίδες για αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1,704,47 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο 1,93%.

Να σημειωθεί ότι ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υπολείπεται 0,26% σε σχέση με τα επίπεδα της 2ας Απριλίου (1.708,89 μονάδες)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 171,481 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.897.769 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+4,52%), της Μυτιληναίος (+3,96%), της Πειραιώς (+3,27%), της Motro Oil (+3,18%), της Viohalco (+3,17%) και της Jumbo (+3,17%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-7,40%), της Ελλάκτωρ (-1,86%) και του ΟΛΠ (-0,25%).

Η μετοχή του ΔΑΑ διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,74689 ευρώ , ενώ και η μετοχή της Τραπέζης της Ελλάδος διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,6384 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.840.126 και 5.367.083 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 27,005 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 21,228 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 88 μετοχές, 20 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας (+14,70%) και Βιοκαρπέτ (+12,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-9,09%) και ΔΑΑ (-7,40%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,0000 +1,01%

OPTIMA:15,1600 +1,07%

ΤΙΤΑΝ: 41,0000 +1,99%

ALPHA BANK: 2,2070 +1,19%

AEGEAN AIRLINES: 12,0000 +3,09%

VIOHALCO: 5,5400 +3,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,6500 +0,54%

ΔΑΑ:9,0100 -7,40%

ΔΕΗ: 13,3500 +2,69%

COCA COLA HBC:44,3800 +0,86%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3740 -1,86%

ΕΛΠΕ: 7,6000 +1,13%

ELVALHALCOR: 1,9720 +2,71%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,7200 +4,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 +2,41%

EUROBANK: 2,4870 +1,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 +1,23%

MOTOR OIL: 20,7600 +3,18%

JUMBO: 27,3200 +3,17%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:44,1000 +3,96%

ΟΛΠ:39,5000 -0,25%

ΟΠΑΠ: 18,8600 +0,64%

ΟΤΕ: 16,0700 +0,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,0600 +3,27%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0200 +2,36%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

