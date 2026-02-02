Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο έκλεισε την περασμένη εβδομάδα σχεδόν ακριβώς εκεί όπου την ξεκίνησε έναντι των βασικών του αντιπάλων, αν και αυτό καμουφλάρει το γεγονός ότι επρόκειτο για έντονα ευμετάβλητες και εξαιρετικά γεμάτες ημέρες από γεγονότα για τις αγορές συναλλάγματος.

Το δολάριο δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στις αρχές της εβδομάδας, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές του 2022, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της λήψης αποφάσεων του Τραμπ και για τα σχόλια του προέδρου, τα οποία έμοιαζαν να υπονοούν την επιδίωξη μιας στρατηγικής για ασθενέστερο δολάριο. Ωστόσο, το δολάριο βρήκε αγοραστές στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, καθώς στηρίχθηκε από την πρόταση νέου προέδρου της Fed, μια επιφυλακτική ανακοίνωση της FOMC και δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσαντ, που φάνηκαν να υποδηλώνουν ότι οι αναφορές του Τραμπ στο δολάριο δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα σχόλιο της στιγμής.

Δύο σημαντικές συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών θα αποσπάσουν προσωρινά την προσοχή από τις ΗΠΑ αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Τόσο η ΕΚΤ όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, με τους παράγοντες της αγοράς να παρακολουθούν ιδιαίτερα τη δεύτερη για ενδείξεις που θα μπορούσαν να φωτίσουν το χρονοδιάγραμμα της επόμενης μείωσης. Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να εισέλθει σήμερα σε μερικό shutdown, ωστόσο δεν εκτιμούμε ότι αυτό θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αγορές, ιδίως καθώς το κλείσιμο πιθανότατα θα είναι βραχύβιο. Η έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιευτεί την Παρασκευή, όπως έχει προγραμματιστεί.

Δολάριο ΗΠΑ

Η πρόταση του Κέβιν Γουόρς ως επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας φαίνεται πως βοήθησε να ανακοπεί η διολίσθηση του δολαρίου. Παρότι ο Γουόρς έχει πρόσφατα ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ, ζητώντας χαμηλότερα επιτόκια, το γεγονός ότι κατά τη θητεία του ως διοικητής της Fed στα τέλη της δεκαετίας του 2000 θεωρούνταν «γεράκι» σημαίνει ότι πιθανότατα είναι λιγότερο διατεθειμένος να υποστηρίξει επιθετικές μειώσεις, σε σύγκριση με τους κ.κ. Χάσετ και Ράιντερ. Ο διορισμός του ενδέχεται επίσης να λειτουργήσει καθησυχαστικά ως προς τους φόβους για την ανεξαρτησία της Fed, δεδομένου ότι στο παρελθόν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της διατήρησης της αυτονομίας των κεντρικών τραπεζών. Φυσικά, όποιος και να επιλεγόταν από τον Πρόεδρο θα αντιμετωπιζόταν, ως έναν βαθμό, ως άνθρωπος του Τραμπ, ωστόσο εμείς σαφώς βλέπουμε τον διορισμό Γουόρς ως το «λιγότερο κακό» από τα τρία σενάρια.

Θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν το δολάριο συνεχίσει να κερδίζει έδαφος αυτή την εβδομάδα, καθώς όχι μόνο θεωρούμε ότι η πίεση της περασμένης εβδομάδας ήταν υπερβολική αλλά και ότι οι κίνδυνοι πτώσης για το νόμισμα έχουν αναμφίβολα αμβλυνθεί. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εισέλθει σε μερικό shutdown, όμως η συμφωνία για πακέτο δαπανών σημαίνει ότι είναι απίθανο να διαρκέσει πάνω από λίγες ημέρες. Επίσης, ολοένα και περισσότερο φαίνεται πως οι δηλώσεις του Τραμπ για το δολάριο ήταν περισσότερο αυθόρμητες και εκτός προετοιμασμένου πλαισίου, παρά έκφραση μιας δομημένης πολιτικής θέσης. Αν πράγματι ισχύει αυτό, τότε η πρόσφατη ανάκαμψη του δολαρίου μπορεί να έχει ακόμη περιθώριο να συνεχιστεί.

Ευρώ

Εκτιμούμε ότι η κίνηση πάνω από το επίπεδο του 1.20 στο EUR/USD την περασμένη εβδομάδα ήταν ίσως κάπως υπερβολική, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Σκοτ Μπέσαντ, οι οποίες υποδήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να προτιμά μια πολιτική ισχυρότερου δολαρίου. Παρ’ όλα αυτά, τα θετικά στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης την περασμένη εβδομάδα (+0,3% σε τριμηνιαία βάση) ενισχύουν την άποψή μας ότι το κοινό νόμισμα βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να αποδώσει καλά το 2026, ιδίως καθώς δεν έχουμε ακόμη δει το πλήρες αποτέλεσμα του πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης της Γερμανίας.

Η ΕΚΤ αναμένεται σχεδόν ομόφωνα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, με την πρόεδρο Λαγκάρντ να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επαναλάβει πως η πολιτική βρίσκεται σε «καλό σημείο», υποδηλώνοντας ουσιαστικά ελάχιστη έως μηδενική διάθεση για περαιτέρω μειώσεις στο προβλεπτό μέλλον. Οι αναφορές της στο πρόσφατο ράλι του ευρώ θα παρακολουθηθούν στενά από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ωστόσο δεν αναμένουμε σε αυτή τη φάση να επιχειρήσει να «ρίξει» λεκτικά την αξία του κοινού νομίσματος.

Στερλίνα

Η στερλίνα πλησίασε πρόσκαιρα το επίπεδο του 1.39 έναντι του δολαρίου την περασμένη εβδομάδα, πριν ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής ξανά κάτω από το όριο του 1.37. Η στερλίνα κινήθηκε σχεδόν αποκλειστικά υπό την επίδραση του δολαρίου την περασμένη εβδομάδα, αν και ενδέχεται να δούμε κινητικότητα γύρω από την ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη.

Αναμένουμε να μην υπάρξει μεταβολή στα επιτόκια και, με τους συντηρητικούς και τους ηπιότερους εκφραστές της νομισματικής πολιτικής παγιωμένους στις αντίστοιχες θέσεις τους, είναι πολύ πιθανό να δούμε ξανά κατανομή ψήφων 5–4, με τον διοικητή Μπέιλι να συνεχίζει να λειτουργεί ως ο μοναδικός ρυθμιστικός παράγοντας.

Ενδεχομένως μεγαλύτερης σημασίας θα είναι η συνέντευξη Τύπου του διοικητή Μπέιλι — η πρώτη του για το 2026. Προς το παρόν, αναμένουμε ότι θα κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, επαναλαμβάνοντας ότι ο χρόνος για περαιτέρω μειώσεις θα εξαρτηθεί από τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οι αγορές δεν έχουν πλήρως προεξοφλήσει την επόμενη μείωση κατά 25 μ.β. πριν από τον Ιούλιο, όμως οποιαδήποτε ένδειξη ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) αισθάνεται ολοένα και μεγαλύτερη βεβαιότητα για την επίτευξη του στόχου πληθωρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση υπέρ μιας νέας μείωσης επιτοκίων, ακόμη και από τη συνεδρίαση του Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

