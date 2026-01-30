Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επέλεξε το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, για να ηγηθεί μετά τη λήξη της θητείας του νυν προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάϊο.

Ο Τραμπ, ο οποίος ζύγιζε την απόφασή του εδώ και αρκετούς μήνες και είχε περιορίσει την λίστα των υποψηφίων σε τέσσερις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Χάσετ, ο Ρίντερ και ο Γουάλερ ήταν οι άλλοι τρεις υποψήφιοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις με καθέναν από τους τέσσερις υποψηφίους.

Τρίτη και φαρμακερή

Ο Γουόρς υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed για πέντε χρόνια από το 2006 έως το 2011 και ήταν βασικός υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Οικονομικών πριν ο Tραμπ επιλέξει τον Μπέσεντ.

Ο Γουόρς ήταν επίσης ένας από τους υποψήφιους του Τραμπ το 2017 για τη θέση του προέδρου της Fed, πριν καταλήξει τελικά στον Τζερόμ Πάουελ.

Πηγή: skai.gr

