Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ φόρου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η ώρα που σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μάθουν τα ποσά του ΕΝΦΙΑ τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν στην Εφορία πλησιάζει: Εντός του πρώτου 10ημέρου του ερχόμενου μήνα αναμένεται να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με την α΄δόση του φόρου να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου. Μερίδα ιδιοκτητών μπορεί να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ ή να πληρώσει τον μισό, με την προϋπόθεση όμως να υποβάλλει την σχετική αίτηση.

Όσοι ασφάλισαν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές -οπωσδήποτε και για πλημμύρες- την χρονιά που μας πέρασε, θα έχουν έκπτωση 20% στον φόρο. Αν η ασφάλιση όμως αφορά λιγότερους από τους 12 μήνες του 2025, η έκπτωση θα είναι αναλογική.

Ποιοι θα απαλλαγούν από την καταβολή ΕΝΦΙΑ

Έτσι, με την προϋπόθεση να υποβάλλει την σχετική αίτηση-δήλωση (Δ500) ένα νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί (έκπτωση 100%) από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Θα πρέπει όμως να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς η έκπτωση αυτή αφορά τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με τις εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

«Ψαλιδισμένο» κατά 50% ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγό ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ή η σύζυγός ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο.

Ποιοι θα έχουν μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ

Μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ θα έχουν -εφόσον έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση στο myProperty με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 16 Φεβρουαρίου- και οι ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες).

Σε περίπτωση που η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση 20% του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά και συγκεκριμένα για 9 μήνες παρέχεται έκπτωση 15%, για έξι μήνες 10% και για τρεις μήνες 5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Όσοι έχουν ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ διατηρούν την έκπτωση 10% στον ΦΠΑ αν έχουν πλήρη ασφάλιση, αλλά αν εάν δεν έχουν, δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Επιβαρύνσεις θα έχουν όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

Τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους.



Πηγή: skai.gr

