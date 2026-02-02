Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν πάνω από 3% στις πρώτες συναλλαγές στις αγορές τις πρωινές ώρες, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να βρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,6% στα 62,15 δολάρια το βαρέλι λίγο μετά τις 07:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,14% στα 66,18 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να στέλνει τις τελευταίες μέρες αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν, εκτοξεύοντας απειλές για προσφυγή σε στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δηλώνοντας άλλες φορές ότι επιδιώκει τον δρόμο των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι διεξάγονται συνομιλίες και με την Κούβα, λέγοντας ότι πιστεύει ότι θα υπάρξει συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

