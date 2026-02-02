Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πιστό στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει, το υπουργείο εργασίας κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο που «μεταφράζει» σε ρυθμίσεις την ιστορική συμφωνία Πολιτείας και κοινωνικών φορέων που υπογράφτηκε στις 26 Νοεμβρίου.

Ποσοστό επέκτασης

Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους τις επόμενες ημέρες, είναι ότι μειώνει από το 50% στο 40% το ποσοστό που απαιτείται προκειμένου μια κλαδική συλλογική σύμβαση να επεκτείνεται στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.



Ακόμη όμως και όταν δεν πληρείται το κριτήριο του 40%, δίνεται μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μπορεί να παρέμβει η ΓΣΕΕ και να συνυπογράψει τη σύμβαση και κάθε σύμβαση στην οποία ο άλλος συμβαλλόμενος είναι εθνικός εργοδοτικός φορέας (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΒΕ κτλ) και αμέσως να επεκταθεί σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου ανεξάρτητα από ποσοστά κάλυψης.



Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να γίνεται πολύ πιο εύκολη η επέκταση ΣΣΕ, και έτσι να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων με ενιαίους όρους εργασίας ανά κλάδο.

Πεδίο εφαρμογής κλαδικών συμβάσεων

Για να μην παρατηρείται το φαινόμενο επιχειρήσεις να υποστηρίζουν ότι δεν καλύπτονται από μια κλαδική σύμβαση επειδή δεν «έχουν το ίδιο αντικείμενο», το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι κλαδικές συμβάσεις θα αναφέρουν ρητά τους ΚΑΔ τους οποίους αφορούν διότι ο όρος «ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις» που χρησιμοποιείται ως σήμερα δημιουργεί παρερμηνείες και «παράθυρα» αποφυγής.

Μετενέργεια

Το μνημονιακό κατάλοιπο της μερικής μετενέργειας αποτελεί παρελθόν. Πλέον μια Συλλογική Σύμβαση που τελειώνει παρατείνεται για 3 μήνες όπως ισχύει και τώρα και θα εξακολουθεί και μετά τη λήξη της να προστατεύει τους εργαζόμενους μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής ή ατομικής με το σύνολο των προβλέψεων της εν ισχύ.

Μάλιστα την προστασία θα απολαμβάνουν ακόμη και οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται μέσα στο διάστημα της 3μηνης παράτασης της.



Σήμερα, μετά τη λήξη της σύμβασης και του τριμήνου παράτασης, ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να καταβάλλει μόνο τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και ορισμένα επιδόματα (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών, επικινδύνου εργασίας). Τα υπόλοιπα μπορεί να τα περικόπτει μονομερώς.

Εγγραφή στα μητρώα

Η εγγραφή στα μητρώα οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) απλοποιείται με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων σωματείων και επομένως να γίνεται πιο εύκολη η επέκταση των συμβάσεων:

Η εγγραφή στο μητρώο δεν αποτελεί προϋπόθεση πλέον για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Αποτελεί προαπαιτούμενο μόνο για την επέκταση της και τη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία.

Για την εγγραφή στο μητρώο ΔΕΝ απαιτούνται πλέον οικονομικές καταστάσεις, ούτε ονομαστικοί κατάλογοι μελών, αντίθετα ο αριθμός μελών προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του σωματείου.

Τα πρακτικά αρχαιρεσιών φυλάσσονται στο Πρωτοδικείο αντί του ΓΕΜΗΣΟΕ.

Διαιτησία

Η επιτάχυνση και διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της διαιτησίας είναι στις βασικές προβλέψεις της νομοθετικής ρύθμισης.

Δημιουργείται ένα τριμελές όργανο με αποκλειστική αρμοδιότητα να ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μονομερή προσφυγή.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

• Έναν αφυπηρετήσαντα ανώτατο δικαστικό λειτουργό (Πρόεδρος)

• Έναν καθηγητή Εργατικού Δικαίου

• Έναν καθηγητή Οικονομικών της Εργασίας

Η Επιτροπή εξετάζει αποκλειστικά τυπικά κριτήρια: ικανότητα σύναψης ΣΣΕ, εγγραφή στο Μητρώο, τήρηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, αποτυχία των διαπραγματεύσεων.



Καταργείται επίσης ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, με τη διατήρηση πάντως της δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.



Το νέο πλαίσιο λειτουργεί ως εξής:

• Η Επιτροπή αποφασίζει εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης

• Τα μέρη μπορούν να υποβάλουν υπόμνημα εντός 7 εργάσιμων ημερών

• Η απόφαση προσβάλλεται με αγωγή εντός 10 ημερών

• Το δικαστήριο αποφασίζει ανεκκλήτως εντός 30 ημερών από τη δικάσιμο

Η επιτροπή πρέπει να έχει συσταθεί έως τις 25 Φεβρουαρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου.

Έως τότε οι εκκρεμείς υποθέσεις θα ολοκληρώνονται με την υφιστάμενη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

