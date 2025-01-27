«Θύμα» μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων έπεσε τη Δευτέρα η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek που έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις από το πρωί στις τεχνολογικές αγορές του πλανήτη, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι θα περιορίσει προσωρινά τις εγγραφές νέων χρηστών στις υπηρεσίες της.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τους υφιστάμενους χρήστες, που θα μπορούν να συνδεθούν κανονικά.

Η κινεζική startup έχει προκαλέσει πολύ θόρυβο τις τελευταίες εβδομάδες και έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον με αφορμή το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που λάνσαρε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο την αναδεικνύει ως έναν ταχέως αναπτυσσόμενο ισχυρό αντίπαλο του ChatGPT του OpenAI, του Gemini της Google και άλλων κορυφαίων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, μάλιστα, η DeepSeek έκλεψε τα σκήπτρα της ανταγωνίστριας OpenAI ως η δωρεάν εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στις ΗΠΑ στο App Store της Apple, με τον Βοηθό ΑΙ της να εκθρονίζει το ChatGPT, πυροδοτώντας ένα κύμα πωλήσεων σε μετοχές του τεχνολογικού κλάδου παγκοσμίως.

Κι αυτό γιατί το μοντέλο της δεν είναι μόνο οικονομικά αποδοτικό αλλά βασίζεται επίσης σε λιγότερο προηγμένα τσιπ. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Jefferies, το «κόστος εκπαίδευσης» του τελευταίου μοντέλου της AI, ονόματι R1, ήταν μόλις 5,6 εκατ. δολάρια (υπολογίζοντας κόστος ενοικίασης 2 δολάρια/800 ώρες), ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% του κόστους εκπαίδευσης του μοντέλου Llama της Meta.

Ασχέτως των παραπάνω εκτιμήσεων, πάντως, οι μέχρι τώρα αναφορές για το μοντέλο R1 συμφωνούν ότι η ανάπτυξή του απαίτησε ένα κλάσμα του κόστους ανάπτυξης των ανταγωνιστικών μοντέλων που έχουν λανσάρει η OpenAI, η Anthropic, η Google και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί.

Γεγονός που εγείρει σειρά ερωτημάτων και κυρίως εάν είναι απαραίτητα τα συνεχώς αυξανόμενα αστρονομικά κεφάλαια που επενδύονται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και αν δικαιολογούνται οι εξωπραγματικές αποτιμήσεις, όπως αυτή της Nvidia, ή αν πρόκειται για μια επικείμενη φούσκα.

Ερωτήματα που έχουν προκαλέσει τριγμούς στις τεχνολογικές μετοχές και έχουν οδηγήσει ιδίως τον τίτλο της Nvidia σε «βουτιά» 16%, με αποτέλεσμα να χάσει χρηματιστηριακή αξία άνω των 500 δισ. δολαρίων μέσα σε μόλις μερικές ώρες.

