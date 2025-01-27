Του Βαγγέλη Δουράκη

«Παγίδα» έξτρα χρεώσεων έως και 60% «κρύβει» για τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος η εφαρμογή του νέου περιβόητου διζωνικού τιμολογίου από την 1η Φεβρουαρίου.

Όσοι επιμείνουν στις συνήθειες που είχαν υιοθετήσει μέχρι σήμερα -μετά από δεκαετίες εφαρμογής του λεγόμενου «νυχτερινού» τιμολογίου- και συνεχίσουν να λειτουργούν ενεργοβόρες συσκευές κατά τις βραδινές ώρες κινδυνεύουν να πληρώσουν «χρυσάφι» για το ρεύμα.

Τα νοικοκυριά που ενδέχεται να πέσουν στην «παγίδα» των ακριβών χρεώσεων, είναι εκείνα με «πράσινα» οικιακά τιμολόγια και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο (μετρητή με δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή).

Ποιοι κινδυνεύουν να πέσουν στην «παγίδα» υπερβολικών χρεώσεων

Και αυτό γιατί αν μετά τις αλλαγές -οι οποίες θα υιοθετηθούν στις ώρες χαμηλής χρέωσης- επιμείνουν να λειτουργούν τις συσκευές τους το διάστημα που είχαν συνηθίσει για «φθηνό» ρεύμα, πχ από τις 11 το βράδυ έως τη 1 το πρωί τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε θα βρεθούν προ εκπλήξεως: Τα κόστη θα αυξηθούν θεαματικά και όπως θα διαπιστώσουν μπορεί και να αγγίζουν ακόμη και τα 0,20 ευρώ η κιλοβατώρα.

Διαφορά που μπορεί να επιβαρύνει μέχρι και 60% μια κατανάλωση για παράδειγμα 500 κιλοβατώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν: Από την 1η Φεβρουαρίου αρχίζει και η εφαρμογή του νέου διζωνικού συστήματος χαμηλής χρέωσης, το οποίο σε σχέση με το ισχύον «νυχτερινό» τιμολόγιο προσφέρει συνολικά 2 ώρες λιγότερες φθηνού ρεύματος. Το νέο διζωνικό τιμολόγιο αποτελείται από τη μεσημβρινή ζώνη και από τη νυχτερινή ζώνη.

Πιο συγκεκριμένα τα ωράρια ανά ζώνη και εποχή, τα οποία θα ισχύουν από Δευτέρα έως και Κυριακή, διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

- Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

- Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρώτη φάση θα αφορά στους καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο (μετρητή με δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή).

Τι ισχύει σήμερα με το νυχτερινό τιμολόγιο

Το καθεστώς νυχτερινού τιμολογίου -που είναι σε ισχύ σήμερα- είχε υιοθετηθεί στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας όταν πρωταγωνιστούσαν οι θερμοηλεκτρικές μονάδες, ωστόσο σήμερα με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών η κατάσταση έχει διαφοροποιήσει ριζικά το τοπίο.

Και για το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει χειμερινό και θερινό ωράριο. Το χειμερινό ωράριο έχει διάρκεια από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου με μειωμένες χρεώσεις από τις 02.00 έως τις 08.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00.

Το θερινό ωράριο έχει ισχύ από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου με μειωμένες χρεώσεις από τις 23.00 έως τις 07.00.



