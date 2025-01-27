Με ήπια υποχώρηση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.539,88 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.528,88 μονάδες (-0,99%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 114,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.685.648 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,47%), του ΟΛΠ (+1,29%), της Πειραιώς (+0,95%) και της Σαράντης (+0,70%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,90%), της Μυτιληναίος (-1,45%), της Motor Oil (-1,31%) και της Aegean (-1,20%).

'Αρχισε σήμερα η διαπραγμάτευση του συνόλου των 56.996.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Alter Ego Media, στην τιμή των 4 ευρώ ανά μετοχή. Η μετοχή έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο 8,75%, ενώ διακινήθηκαν 2.403.112 μετοχές, αξίας 10,38 εκατ. ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.763.850 και 4.434.566 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς και η Εθνική με 19,6 εκατ. ευρώ και 14,7 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 67 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+8,86%) και Alter Ego Media (+8,75%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(κ) (-3,11%) και Prodea (-3,10%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,0000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 45,0000 -0,66%

ALPHA BANK: 1,7870 +2,47%

AEGEAN AIRLINES: 10,7200 -1,20%

VIOHALCO: 5,7900 -1,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5000 -1,07%

ΔΑΑ:8,4780 -0,80%

ΔΕΗ: 12,9100 -0,31%

COCA COLA HBC:33,18-00 +0,55%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2300 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,4000 -0,27%

ELVALHALCOR: 2,0600 -1,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4260 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 -0,84%

EUROBANK: 2,4100 -0,62%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9500 -0,43%

MOTOR OIL: 21,1000 -1,31%

JUMBO: 25,6200 -0,47%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0000 -1,45%

ΟΛΠ:31,5000 +1,29%

ΟΠΑΠ: 16,4500 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 14,5600 -0,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,4680 +0,95%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5000 +0,70%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

