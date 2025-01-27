Αυτοκίνητο: Η Omoda & Jaecoo εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από τον όμιλο Emil Frey

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Chery, στη Wuhu της Κίνας, η τελετή υπογραφής της σύμβασης διανομής των Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά.

Λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο επικεφαλής του ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα Γιάννης Καλλίγερος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος την τεχνολογία και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τα οχήματα της κινέζικης εταιρείας. Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία παραγωγής και συναρμολόγησης, ενώ είχε την αποκλειστική ευκαιρία να δοκιμάσει μελλοντικά μοντέλα σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Η επίσκεψή του συνέπεσε με ένα εντυπωσιακό ζωντανό crash test στο ειδικό τμήμα δοκιμών της Chery, το οποίο ανέδειξε την έμφαση της εταιρείας στην ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής.

Αυτή τη στιγμή, η μάρκα έχει επιτύχει την είσοδό της σε 33 χώρες και περιοχές, ενώ οι συνολικές πωλήσεις για το 2024 ανέρχονται σε 248.605 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 54% σε ετήσια βάση, με περισσότερους από 410.000 χρήστες παγκοσμίως. Στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα σε μόλις ένα έτος, η μάρκα έχει ήδη παρουσία σε έξι χώρες, ενώ η στρατηγική επέκταση για το 2025 προβλέπει τη δραστηριοποίησή της σε ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, με ιδιόκτητο εργοστάσιο στην Ισπανία, η εταιρεία έχει καταστεί η πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με εργοστάσιο στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

