Τη μείωση τιμών κατά 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων. Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για 1.074 κωδικούς που αφορούν τρόφιμα και 1.106 κωδικούς από άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε:

«Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».

Αναλυτικά όλες οι μειώσεις τιμών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΑΛΑΤΙ 6 5% 4 5% έως 8% ΚΑΛΑΣ 10 ΑΛΕΥΡΙ 10 5% έως 6% 7 5% έως 12% ELBISCO (ΑΛΛΑΤΙΝΗ) 17 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 41 5% έως 10% 1 5% ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ 62 18 25% έως 30% ΝΙΚΑΣ 2 2% έως 8% ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 33 5% έως 18% 9 5% έως 8% COCA-COLA 3E 53 6 5% έως 8% GREEN COLA 5 5% ΕΨΑ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 120 4% έως 11% 11 5% έως 18% ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 168 17 3% έως 30% SC JOHNSON 5 3% έως 5% COLGATE-PALMOLIVE 9 3% έως 5% ΕΥΡΗΚΑ 6 3% έως 8% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 4 5% έως 8% 4 5% έως 9% FRIESLAND CAMPINA (ΝΟΥΝΟΥ) 23 10 3% έως 9% ΔΕΛΤΑ 5 5% έως 13% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 7 4% έως 6% 4 5% έως 8% NUMIL 30 3 3% ΓΙΩΤΗΣ 4 3% ΔΕΛΤΑ 3 5% ΔΩΔΩΝΗ 9 5% έως 13% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΓΛΥΚΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 90 5% έως 12% 3 5% έως 8% MARS 158 4 5% έως 17% MONDELEZ 4 8% OSCAR 8 5% έως 8% ΒΙΟΛΑΝΤΑ 8 3% έως 5% ΓΙΩΤΗΣ 14 3% έως 8% ΕΛΓΕΚΑ 3 5% έως 9% ΙΟΝ 3 3% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 7 5% έως 8% ΣΤΕΡΓΙΟΥ 14 5% έως 8% ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 162 5% έως 14% 5 5% έως 8% CONDITO 226 7 8% ΚΥΚΝΟΣ 3 5% έως 8% MARS 4 4% ΒΛΑΧΑΚΗΣ 3 5% έως 8% ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 2 3% ΓΙΩΤΗΣ 10 3% ΕΛΓΕΚΑ 6 5% ΚΑΛΑΣ 3 5% έως 8% ΜΙΝΕΡΒΑ 2 12% ΚΡΙ ΚΡΙ 2 3% έως 5% ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 2 5% έως 8% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 2 8% ΧΑΪΝΑ ΑΦΟΙ 10 5% έως 8% ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ 3 5% έως 6% NESTLE ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 40 5% έως 8% 8 5% έως 7% MARS 51 3 6% έως 9% NESTLE ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 496 5% έως 10% 4 3% ΕΛΓΕΚΑ 591 2 5% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ 10 10% BIG SOLAR 17 10% EUROLAMP 50 10% SIGNIFY 2 10% TOSHIBA 10 10% LENTBANS (OSRAM) ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 86 5% έως 10% 1 8% ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 236 6 3% έως 5% BEIERSDORF 13 5% έως 7% COLGATE-PALMOLIVE 10 5% έως 8% FARCOM 5 5% έως 13% HALEON 15 3% έως 5% KENVUE 42 5% έως 9% ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 24 3% έως 10% ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2 3% έως 5% ΕΛΓΕΚΑ 2 3% έως 5% ΜΕΓΑ 2 5% έως 8% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 27 3% έως 8% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ 1 8% ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 37 5% έως 10% 2 20% έως 23% K22 GLOBAL TRADERS 56 4 7% ORGANIC 3S 8 3% έως 5% ΓΙΩΤΗΣ 5 3% ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΑΙΑ/ΛΙΠΗ 6 5% έως 13% 1 16% MEDOLIO 11 4 5% έως 8% ΜΙΝΕΡΒΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 13 5% 6 3% έως 5% BARILLA 38 19 3% έως 13% ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 46 5% έως 20% 13 5% έως 8% KALLIMANIS 89 30 3% έως 6% ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΦΕΣ 6 5% έως 7% 2 5% έως 8% JACOBS DOUWE EGBERTS 8 ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΨΑΡΙΩΝ 11 5% έως 8% 15 5% KALLIMANIS 28 2 8% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 1 7% 2 5% έως 7% ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ/ΒΟΥΤΥΡΟ 1 13% 5 3% έως 5% FLORA FOOD 9 3 5% ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1 5% 20 5% έως 28% COCA-COLA 3E 21 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 1 5% 4 5% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 9 2 5% ΚΑΒΙΝΟ 1 5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 1 5% ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ABEE ΟΣΠΡΙΑ 13 5% έως 7% 3 3% 3 ΑΛΦΑ 16 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3 3% έως 6% 3 4% έως 6% ESSITY 22 16 3% έως 5% ΜΕΓΑ ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ 4 5% 5 3% έως 5% ΜΕΓΑ 14 5 3% έως 5% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 27 5% έως 7% 2 10% ALBEE S CORPORATE 57 13 5% έως 20% ELBISCO 15 5% έως 19% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 6 5% έως 7% 3 4% έως 6% NUMIL 19 8 5% ΔΕΛΤΑ 2 5% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΡΥΖΙ 11 5% έως 10% 1 13% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 12 ΣΝΑΚΣ 30 5% 4 5% έως 8% COCA-COLA 3E 36 2 3% ΓΙΩΤΗΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 3 5% 9 5% έως 8% ΚΥΚΝΟΣ 14 2 5% έως 8% ΜΙΝΕΡΒΑ ΤΥΡΙΑ 10 5% έως 23% 5 5% έως 10% FRIESLAND CAMPINA 34 6 3% έως 5% ΕΛΓΕΚΑ 1 5% έως 10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 12 5% έως 35% ΟΠΤΙΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 24 5% έως 8% 24 ΧΥΜΟΙ 7 5% έως 7% 18 5% έως 6% COCA-COLA 3E 35 3 3% έως 5% ΔΕΛΤΑ 1 3% ΕΛΓΕΚΑ 4 5% έως 10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 2 5% έως 8% ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΣΥΝΟΛΑ 1.356 824 2.180

