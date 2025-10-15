Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εναρκτήριο λάκτισμα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή περίπου 7,5% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι καθώς αναμένεται να είναι πέριξ του 1,10 ευρώ/λίτρο. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική χρονιά μείωσης της τιμής διάθεσης καθώς το 2022 ξεκίνησε από τα 1,41 ευρώ, (μάλιστα μετά από διπλή επιδότηση στην αντλία από τα δημόσια ταμεία και τα διυλιστήρια) το 2023 ήταν στο 1,35 ευρώ και πέρυσι στο 1,19 ευρώ/λίτρο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η έκδοση της ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες καταβολής του επιδόματος θέρμανσης και την έναρξη των αιτήσεων.

Το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο αφορά όλα τα είδη καυσίμων, όπως φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Η καταβολή του επιδόματος απαιτεί αγορές διπλάσιας αξίας από το δικαιούμενο ποσό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025.



Το επίδομα θα κυμανθεί μεταξύ 100 ευρώ και 800 ευρώ (φτάνει και στα 1.200 ευρώ στις 2-3 πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας που οι ανάγκες ενέργειας είναι οι μεγαλύτερες).

Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης του 300 με τον λεγόμενο συντελεστή βαθμοημέρας ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε περιοχή της επικράτειας ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει.

Κάθε μέσο θέρμανσης έχει και διαφορετικό ποσό βάσης:

380 ευρώ η ηλεκτρική ενέργεια

360 ευρώ το πέλετ

350 ευρώ η τηλεθέρμανση και τα καυσόξυλα

325 ευρώ το φυσικό αέριο

300 ευρώ το πετρέλαιο, η κηροζίνη και το υγραέριο



Κάπως έτσι, άγαμος κάτοικος του Καρπενησίου θα πάρει 378 ευρώ.Ο ίδιος δικαιούχος στο δήμο Αθηναίων θα έπαιρνε 150,5 ευρώ. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί.



Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί με βάση τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

16.000 ευρώ για τον άγαμο

24.000 ευρώ για τον έγγαμο με αύξηση του κατά 5.000€ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια – χωρίς την προσαύξηση τέκνου – το όριο τίθεται στις 26.000 ευρώ.



Προβλέπεται και όριο ακίνητης περιουσίας, 200.000 ευρώ για τους άγαμους δικαιούχους και 260.000 ευρώ για τους έγγαμους με προσαύξηση 40.000 ευρώ/τέκνο. Η πρόβλεψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού κάνει λόγο για δαπάνη 250 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι 1-1,1εκατ. νοικοκυριά.



Η όλη διαδικασία πάντως της διαδικασίας επιδότησης της θέρμανσης αναμένεται να είναι πολύ πιο απλή αφού παρακάμπτεται σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ η υποβολή των στοιχείων των παραγγελιών μέσω του δύσχρηστου συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, γεγονός που θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους πρατηριούχους. Η εξέλιξη των ψηφιακών διαδικασιών δίνει πλέον τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία των πωλήσεων που θα γίνουν από σήμερα με τα στοιχεία των παραγγελιών των δικαιούχων του επιδόματος μέσω του myData, ΦΗΜ (Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού).



Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ τα δεδομένα των παραστατικών πώλησης που διαβιβάζονται από τους εμπόρους πετρελαιοειδών πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

Ο ΑΦΜ του αγοραστή πετρελαίου θέρμανσης

Ο αριθμός παροχής ρεύματος του αγοραστή

Ο κωδικός και η ποσότητα του καυσίμου

Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω του myDAta, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης επίδομα θέρμανσης.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Νοεμβρίου. Στην αίτηση υποβάλλονται τα εξής :

Ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

Ονοματεπώνυμο

Ο αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης

Τα στοιχεία επικοινωνίας

Ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται η διεύθυνση της παροχής με τη δηλωθείσα διεύθυνση στο φορολογικό μητρώο κατά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.