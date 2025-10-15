Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι μένουν εκτός ενίσχυσης – Τα «ψιλά» γράμματα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η ημερομηνία για την καταβολή της πολυαναμενόμενης «επιστροφής» ενοικίου πλησιάζει, αλλά δεν θα είναι για όλους τους ενοικιαστές «ρόδινα» τα πράγματα: Κάποιοι θα λάβουν την ενίσχυση χωρίς πολλά- πολλά και με «αυτόματες» διαδικασίες στην ώρα της, άλλοι όμως θα πρέπει να περιμένουν … λίγο παραπάνω. Κάποιοι άλλοι θα ανακαλύψουν πως η ενίσχυση δεν είναι… για όλους, ενώ υπάρχουν και αυτοί που κινδυνεύουν με πολυετή αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Το σίγουρο είναι πως όσοι έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 -και πληρούν τα σχετικά κριτήρια- έως τις 30 Νοεμβρίου θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με «αυτόματες» διαδικασίες το ποσό της «επιστροφής» ενοικίου που τους αναλογεί.

Ποιοι μένουν … εκτός επιστροφής ενοικίου

Βέβαια, θα υπάρξουν και αυτοί που ναι μεν συμπλήρωσαν κανονικά τον κωδικό 081, αλλά θα περιμένουν… μάταια την ενίσχυση: Πρόκειται για εκείνους που υπερβαίνουν τα όρια των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, αυτά έχουν ως εξής:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Ποιοι κινδυνεύουν με αποβολή από το πρόγραμμα

Υπάρχει ακόμη η κατηγορία εκείνων που ναι μεν πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν πως είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με λάθη ή ακόμη και με καθυστερήσεις στην καταβολή των ποσών που τους αναλογούν.

Και αυτό γιατί εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Βάσει της σχετικής εγκυκλίου υπάρχουν και κάποιοι που κινδυνεύουν με «αποβολή» από το πρόγραμμα: Η υποβολή ψευδών στοιχείων, είτε για την κύρια κατοικία είτε για φοιτητική στέγη, συνεπάγεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιδότησης εντόκως με επιτόκιο 8,76%, καθώς και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία έτη.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται πως, από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.