Τα ραντεβού με την εφορία δεν τελείωσαν για τους συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά - Έως πότε πρέπει να τα δηλώσουν

Του Χρυσόστομου Τσούφη

23.000 συνταξιούχοι έλαβαν προχθές, 26 Νοεμβρίου, αναδρομικά που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν και τις 11.900€ εξαιτίας της αντισυνταγματικότητας του ν. Κατρούγκαλου που οδήγησε στον επανυπολογισμό των συντάξεων τους με βάση τις προβλέψεις του Ν. Βρούτση.

Τα ποσά που έφτασαν στην τσέπη των συνταξιούχων θα ήταν περισσότερα αν δεν υπόκειντο σε μια σειρά κρατήσεων:

Φόρος 20%

Εισφορά αλληλεγγύης 3% - 14% εφόσον πρόκειται για συντάξεις που ξεπερνούν τα 1400€

6% για υγειονομική περίθαλψή

Ακόμη όμως και μετά από όλες αυτές τις κρατήσεις, το ραντεβού με την εφορία για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους δεν τελειώνει εδώ καθώς τα χρήματα αυτά πρέπει να δηλωθούν και να φορολογηθούν.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στο επόμενο έτος από αυτό που αφορούσαν η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Χρόνος δηλαδή υπάρχει.

Η συγκεκριμένη «παρτίδα» αναδρομικών αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2023 οπότε με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις των ετών 2020-2024.

Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν με βάση κλίμακες και συντελεστές που ίσχυαν κατά το έτος στο οποίο αναφέρονται και ο τελικός φόρος προκύπτει αφού φυσικά αφαιρεθεί το 20% της παρακράτησης που έχει γίνει στην πηγή. Στις δηλώσεις αναδρομικών, τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης άλλων κωδικών.

Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα της ρύθμισης σε έως 48 έντοκες δόσεις. Όσο περισσότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερο και το επιτόκιο. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ρύθμιση της οφειλής.

Στην περίπτωση που ο επιπλέον φόρος που προκύπτει από τη δήλωση των αναδρομικών είναι έως 100€, δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Πρόστιμο δεν επιβάλλεται και όταν οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι όμως λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αναδρομικών, αλλά λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη ή του αρμόδιου φορέα(ακόμη κι αν αυτός είναι του εξωτερικού) ο οποίος έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης σχετικής βεβαίωσης απαραίτητης για να συμπληρωθεί η δήλωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον γίνει εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι αναγκαίες βεβαιώσεις από τους υπόχρεους φορείς.

Όσοι πάντως εισέπραξαν αναδρομικά το 2023 τα οποία αφορούν την περίοδο 2015-2022 ΔΕΝ είναι τόσο άνετοι με το χρόνο. Για την ακρίβεια έχουν διορία 35 ημερών ακόμη αφού πρέπει να τα δηλώσουν έως το τέλος του έτους.

Πηγή: skai.gr

