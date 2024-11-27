Πτώση 0,31% στο Χρηματιστήριο, στα 88,9 εκατ. ευρώ ο σημερινός τζίρος

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
Η αγορά υποχώρησε μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,02%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,9 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.361.318 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,64%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,84%), της Ελλάκτωρ (+1,73%), της Autohellas (+1,57%) και της ΔΕΗ (+1,47%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,75%), της Εθνικής (-2,63%), της Alpha Bank (-1,65%) και του ΟΛΠ (-1,60%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank με 6.479.689 και 4.138.226 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,20 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 53 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) +9,76% και Δομική Κρήτης +5,07%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler-6,90% και Πειραιώς -2,75%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 38,5000 +0,26%
ALPHA BANK: 1,4900 -1,65%
AEGEAN AIRLINES: 9,7550 +0,98%
VIOHALCO: 5,2400 -0,57%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5000 +0,76%
ΔΑΑ:8,0420 -1,33%
ΔΕΗ: 11,7200 +1,47%
COCA COLA HBC:34,3200 +1,84%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7640 +1,73%
ΕΛΠΕ: 6,7300 -0,52%
ELVALHALCOR: 1,8400 -0,65%
ΕΘΝΙΚΗ: 6,8060 -2,63%
ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +0,87%
EUROBANK: 2,0360 -1,07%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +0,70%
MOTOR OIL: 19,1500 -1,14%
JUMBO: 24,8400 αμετάβλητη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,2600 -0,45%
ΟΛΠ:30,7500 -1,60%
ΟΠΑΠ: 15,7900 +0,06%
ΟΤΕ: 14,9400 -0,27%
AUTOHELLAS:10,3600 +1,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5000 -2,75%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 αμετάβλητη
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8000 -0,05%
- Ο ενεργειακός κίνδυνος αυξάνεται καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον πιο κρύο χειμώνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία
- To Mεξικό προειδοποιεί τον Τραμπ: Oι δασμοί θα οδηγήσουν σε απώλεια 400.000 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ
- Υπόθεση Volkswagen: «Κοράκια» πάνω από την «άρρωστη» γερμανική βιομηχανία - Οργή ενόψει εθνικών εκλογών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.