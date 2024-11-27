Πτώση 0,31% στο Χρηματιστήριο, στα 88,9 εκατ. ευρώ ο σημερινός τζίρος

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχώρησε μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,02%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,9 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.361.318 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,84%), της Ελλάκτωρ (+1,73%), της Autohellas (+1,57%) και της ΔΕΗ (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,75%), της Εθνικής (-2,63%), της Alpha Bank (-1,65%) και του ΟΛΠ (-1,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank με 6.479.689 και 4.138.226 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,20 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 53 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) +9,76% και Δομική Κρήτης +5,07%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler-6,90% και Πειραιώς -2,75%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 38,5000 +0,26%

ALPHA BANK: 1,4900 -1,65%

AEGEAN AIRLINES: 9,7550 +0,98%

VIOHALCO: 5,2400 -0,57%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5000 +0,76%

ΔΑΑ:8,0420 -1,33%

ΔΕΗ: 11,7200 +1,47%

COCA COLA HBC:34,3200 +1,84%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7640 +1,73%

ΕΛΠΕ: 6,7300 -0,52%

ELVALHALCOR: 1,8400 -0,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8060 -2,63%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +0,87%

EUROBANK: 2,0360 -1,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +0,70%

MOTOR OIL: 19,1500 -1,14%

JUMBO: 24,8400 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,2600 -0,45%

ΟΛΠ:30,7500 -1,60%

ΟΠΑΠ: 15,7900 +0,06%

ΟΤΕ: 14,9400 -0,27%

AUTOHELLAS:10,3600 +1,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5000 -2,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8000 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

