ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε πέντε πρατήρια καυσίμων σε Άνοιξη, Ίλιον, Πικέρμι, Ξάνθη και Ημαθία

Λουκέτο μπήκε σε πέντε πρατήρια καυσίμων σε Άνοιξη, Ίλιον, Πικέρμι, Ξάνθη και Ημαθία, κατόπιν ευρείας κλίμακας επιχείρηση των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, ο έλεγχος οδήγησε στη διετή σφράγιση πέντε παραβατικών πρατηρίων καυσίμων, στην Ξάνθη, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας καθώς και στην Άνοιξη, στο Πικέρμι και στο Ίλιον Αττικής.

Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης συμμετείχαν τελωνειακοί και φορολογικοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της ΟΠΚΕ της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο συντονισμός έγινε από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, μετά από ανάλυση κινδύνου, μέσω των αλγορίθμων που διαθέτουν οι ειδικές δυνάμεις έρευνας της ΑΑΔΕ, στοχεύθηκαν πρατήρια καυσίμων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Εφοριακοί και τελωνειακοί ελεγκτές, σε συνεργασία με κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση τα στοχευμένα πρατήρια, ενώ παράλληλα τα στελέχη της Αίθουσας Επιχειρήσεων λάμβαναν σε πραγματικό χρόνο τις διαβιβάσεις δεδομένων από τα συστήματα εισροών - εκροών των πρατηρίων.

Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων και σύγκρισης των διαβιβάσεων, δόθηκε κεντρική εντολή για επιτόπιο έλεγχο στα υπό παρακολούθηση πρατήρια, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε:

μεθοδολογία παραποίησης των μηχανισμών εισροών - εκροών,

διαβίβαση μειωμένης αξίας φορολογικού παραστατικού στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Ως αποτέλεσμα του ελέγχου:

επιβλήθηκε διετής σφράγιση σε πέντε (5) πρατήρια, ενώ στην περίπτωση του πρατηρίου της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, η Εισαγγελία διέταξε και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη, με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

εκδόθηκε εντολή έρευνας να εντοπισθούν και να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη διακοπή της διάθεσης καυσίμων στα πρατήρια που συνδέονται με τα σφραγισθέντα (ως προς τους ιδιοκτήτες ή τα πρόσωπα που τα διοικούν),

Περαιτέρω εντοπίστηκαν επτά πρατήρια, που δεν είχαν διαβιβάσει τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και δηλώσεις προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και για τα οποία εκδόθηκαν ειδικές εντολές διακοπής τροφοδοσίας καυσίμων.⁠

Θα ακολουθήσει η διακοπή τροφοδοσίας στα πρατήρια που συνδέονται με τα πρατήρια που σφραγίστηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις δέουσας επιμέλειας.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Οι εντατικοί έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών εργαλείων, μπορούν να επιφέρουν καίρια πλήγματα στο λαθρεμπόριο. Η προσπάθεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, για την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων».



