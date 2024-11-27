Του Eamon Akil Farhat

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον πιο κρύο χειμώνα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, αυξάνοντας το ήδη αυξημένο ενεργειακό κόστος καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ήπειρο βυθίζονται με ταχύτερους ρυθμούς από τον συνηθισμένο.

Οι θερμοκρασίες από τώρα έως τον Μάρτιο αναμένεται να παραμείνουν ως επί το πλείστον κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg. Αυτό είναι πιθανό να ωθήσει τη ζήτηση για θέρμανση στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Maxar Technologies Inc.

Ωστόσο, φέτος τον χειμώνα, όπως και τους δύο προηγούμενους, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα εποχιακά επίπεδα, πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.

Η ήπειρος παραμένει ευάλωτη στις καιρικές διαταραχές. Ένας κρύος χειμώνας θα ασκούσε μεγαλύτερη πίεση στις ήδη αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να συμπέσει με τη διακοπή των ροών φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας από την 1η Ιανουαρίου, όταν οι θερμοκρασίες συνήθως πέφτουν στα χαμηλότερα επίπεδά τους.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη οδηγήσει στην άντληση φυσικού αερίου ταχύτερα από το συνηθισμένο. Αυτό εγείρει ανησυχίες για τα τέλη του χειμώνα και την περίοδο ανεφοδιασμού του επόμενου καλοκαιριού.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτελεί ένα ακόμα «αγκάθι» στους ενεργειακούς κινδύνους της Ευρώπης.

«Προς το παρόν παρακολουθούμε στενά το μοτίβο του Νοεμβρίου, καθώς φαίνεται πιο σύμφωνο με εκείνους των χειμώνων που τελικά είχαμε μια ξαφνική υπερθέρμανση της στρατόσφαιρας (SSW) είπε ο Andrew Pedrini, μετεωρολόγος στην προγνωστική Atmospheric G2 μέσω email.

Αυτό μπορεί να αυξήσει «ελαφρώς» τις πιθανότητες για ένα τέτοιο γεγονός αργότερα αυτόν τον χειμώνα, πρόσθεσε.

Η Maxar αναμένει ως επί το πλείστον ήπιες συνθήκες για τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, με οποιεσδήποτε ψυχρότερες θερμοκρασίες να επικεντρώνονται κυρίως στο νότο, όπως η Ιταλία και τα Βαλκάνια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Matthew Dross.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Weather Services International, με τη ζήτηση για θέρμανση να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα εποχιακά επίπεδα. Στο Όσλο, η μέση θερμοκρασία προβλέπεται να πέσει έως και -12 βαθμούς Κελσίου στις 8 Δεκεμβρίου, δηλαδή 9 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο των 30 ετών.

* Συντάκτης του Bloomberg

