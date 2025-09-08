Του Χρυσόστομου Τσιούφη

Στο άκουσμα ότι η προσωπική διαφορά ενσωματώνεται στη σύνταξη τελικά σε 2 δόσεις (50% το 2026 και 50% το 2027) πολλοί συνταξιούχοι – με μεγάλες προσωπικές διαφορές - απογοητεύθηκαν καθώς θεώρησαν ότι για άλλη μια χρονιά, την τέταρτη από το 2023, θα αποκλειστούν από τις αυξήσεις. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΚΑ, όλοι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά – και οι 671.000 – θα πάρουν από την πρωτοχρονιά αυξήσεις. Για την ακρίβεια το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία το σύνολο των συνταξιούχων, αυτά τα 2,6 περίπου εκατομμύρια θα πάρουν αύξηση.



Το μέγεθος της προσωπικής διαφοράς θα καθορίσει το ποσό της αύξησης όμως σε καμιά περίπτωση συνταξιούχος δεν θα πάρει μικρότερη αύξηση από το 50% αυτής που θα προκύψει από τον ειδικό αλγόριθμό στο τέλος του έτους ( το μισό του αθροίσματος του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού).



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ τα όσα είπε προχθές ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μεταφράζονται ως εξής σύμφωνα με τον σχεδιασμό του μέτρου :



- Όσοι δεν είχαν ή Αύξηση 100%

μηδένισαν το 2025 την

προσωπική διαφορά



- Όσοι έχουν μικρή προσωπική 50% έως 99,9%

διαφορά που στο σύνολο της

δεν ξεπερνά το 50% της αύξησης

που θα δοθεί το 2026



- Όλοι οι υπόλοιποι με μεγάλη 50%

προσωπική διαφορά που ξεπερνά

το 50% της αύξησης που θα δοθεί

το 2026

Από την πρωτοχρονιά του 2027, όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν το 100% της αύξησης έχοντας εκμηδενίσει την προσωπική τους διαφορά.



Για παράδειγμα, έστω συνταξιούχος των 1.200€ με προσωπική διαφορά 200€.

Ας υποθέσουμε ότι προκύπτει από τον αλγόριθμο αύξηση 2,5%, δηλαδή για τον συγκεκριμένο 30€



Με το παλιό – πριν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού καθεστώς – θα ίσχυε το εξής :

Η σύνταξη του εν λόγω θα παρέμενε στα 1.200€

Η προσωπική διαφορά θα μειωνόταν στα 200€-30€=170€



Όμως αυτό που τελικά θα συμβεί είναι ότι:

- Η σύνταξη θα ανέβει στα 1215 ( το 50% δηλαδή αφού έχει μεγάλη προσωπική διαφορά )

- Η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό 100€ , το μισό

- Προκύπτει δηλαδή ένα όφελος 15€ χ 12 μήνες = 180€



Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από τη ρύθμιση είναι :

75εκατ€ για το 2026

+135εκατ€ για το 2027

+113εκατ€ για το 2028

+ 106εκατ€ για το 2029



Επιπλέον, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν κι από τις μειώσεις στους συντελεστές της κλίμακας φορολόγησης εισοδήματος.

Πηγή: skai.gr

