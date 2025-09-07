ΟΠΕK+: Συμφωνία για την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια

Οκτώ χώρες - μέλη του ΟΠΕK+ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) που συναντώνται σήμερα συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

Οι τρέχουσες χώρες-μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) είναι η Αγκόλα, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Λιβύη, η Νιγηρία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Γκαμπόν, η Ισημερινή Γουϊνέα, η Δημοκρατία του Κονγκό και η Βενεζουέλα.

Η Ρωσία συμμετέχει επίσης στον ΟΠΕΚ+.

«Η Ρωσία συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της στον ΟΠΕΚ+, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Η αγορά πετρελαίου είναι ισορροπημένη και η συμφωνία υλοποιείται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Νόβακ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από τη διάσκεψη του ΟΠΕΚ+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

