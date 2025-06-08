Συντάξεις Ιουλίου 2025: Οι πληρωμές

Στις 27 Ιουνίου αναμένεται να πληρωθούν τις συντάξεις Ιουλίου 2025 οι δικαιούχοι των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τον e-ΕΦΚΑ γίνονται τις προσεχείς ημέρες.

Να σημειώσουμε ότι σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες αναμένεται να «σπάσει» η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις Ιουλίου 2025 για τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται και οι συντάξεις στο Δημόσιο (κύριες και επικουρικές).

Πηγή: skai.gr

