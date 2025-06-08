Από την ανεξάρτητη «κρησάρα» του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα μπορούν να περνούν εφεξής τα οικονομικά προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική περίοδο. Και στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα μπορεί να αξιολογεί και να ποσοτικοποιεί τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που αναμένεται να έχουν οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα.

Παράλληλα, υπόλογο σε αυτό ενδέχεται να είναι και το ίδιο το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα υποχρεούται σε διορθωτικά μέτρα. Ενώ, το Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που τηρούν η ΑΑΔΕ, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα, ιδίως το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάθε μετεξέλιξή του, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου που τηρούν ΑΦΜ.

Αυτά αποτελούν τις νέες αρμοδιότητες που αποκτά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δόθηκε σε διαβούλευση την περασμένη Πέμπτη, καθίσταται πλέον Ανεξάρτητη Αρχή. Θα έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, θα διαθέτει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επίσης, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και το προσωπικό του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν θα λαμβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Θα διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι η νέα ονομασία του, έχει μια πληθώρα αρμοδιοτήτων. Μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιο για την ανάλυση των μακροοικονομικών σεναρίων που καταστρώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα μεγέθη του προϋπολογισμού και του χρέους, ενώ ελέγχει και τη στοίχιση των σεναρίων με τις προβλέψεις άλλων διεθνών οργανισμών. Εάν δε, βρει αποκλίσεις που επηρεάζουν τις προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για 4 έτη στο μέλλον, τότε το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Επίσης, αξιολογεί ex ante και ex post τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Διαρθρωτικού Σχεδίου και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού. Παράλληλα, δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ανάλυση δημοσιονομικών στοιχείων, η οποία συμβάλλει στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη βελτίωση της πορείας του δημόσιου χρέους, όπως και στην εφαρμογή του άρθρου περί ρητρών διαφυγής. Ενώ, εάν κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, διαπιστώνει την τήρηση ή μη του κανόνα περί καθαρών δαπανών και αξιολογεί, εφόσον υπάρχουν, τις νέες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις, στις οποίες αυτός βασίζεται, ιδίως μέσω συγκρίσεων με εκείνες του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού για το οικείο έτος,

Ειδικά για τα κόμματα, ένα πολιτικό κόμμα μπορεί να αιτηθεί να μετρηθεί το δημοσιονομικό κόστος τού οικονομικού προγράμματος του ή το κόστος μιας πρότασης του. Οι αξιολογήσεις και ποσοτικοποιήσεις εξετάζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα, τη διαδικασία και τη μεθοδολογία που ορίζονται από το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η υποβολή του αιτήματος προς το Συμβούλιο γίνεται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του κάθε πολιτικού κόμματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι θα μπορεί να ζητεί από την ΑΑΔΕ τη σύζευξη των μικροδεδομένων (ΑΦΜ) με άλλες βάσεις δεδομένων των δημοσίων φορέων, του ασφαλιστικού συστήματος και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πριν από τη διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους. Ανάλογη πρόσβαση με ανωνυμοποιημένο τρόπο δίνεται και στα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα, ιδίως στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάθε μετεξέλιξή του, των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου που τηρούν μικροδεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

