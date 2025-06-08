O χρόνος της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου φαίνεται ότι μετράει πλέον αντίστροφα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την πεποίθησή του περί αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστηρίου σε αναπτυγμένη αγορά από τουλάχιστον έναν διεθνή επενδυτικό οίκο μέσα στο 2025 εξέφρασε προσφάτως σε συνέντευξη τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, εκτιμώντας πως οι σχετικές πιθανότητες επιτυχίας υπερβαίνουν το 50%.

Επίσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκτίμησε ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο θα αναβαθμιστεί σύντομα σε ανεπτυγμένη αγορά με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για σοβαρές εισροές κεφαλαίων από την Αμερική στην Ευρώπη και την Ελλάδα, σε συνάρτηση βέβαια με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Τον προσεχή Ιούλιο θα κριθεί αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor's, τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE και τον Απρίλιο του 2026, θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.

Να σημειώσουμε ότι στις 8 Απριλίου ο FTSE διατήρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη watch list για πιθανή αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ υπήρχαν προσδοκίες για αναβάθμιση.

Ο σημαντικότερος οίκος, ο MSCI, ο οποίος είναι ο μόνος οίκος που δεν έχει θέσει την ελληνική αγορά σε watch list, αναμένεται να την αξιολογήσει τον εφετινό Ιούνιο (24 Ιουνίου 2025), ενώ όπως δήλωσε η διοίκηση του Χ.Α ο οίκος έχει αναθεωρήσει τη μεθοδολογία αξιολόγησης έχοντας καταστήσει πιο αυστηρά τα κριτήρια.

Μία αναβάθμιση του Χ.Α θα επιβεβαιώσει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα κρίσιμα μεγέθη τόσο της αγοράς, όσο και των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είναι υποβαθμισμένο από το 2013 και βρέθηκε από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες .

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, το ελληνικό χρηματιστήριο υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό 12 τρισ. δολάρια, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Εισροή κεφαλαίων

Στα θετικά της αναβάθμισης να αναφέρουμε και την διαφορά των κεφαλαίων που διακινούνται στις αναδυόμενες και στις ανεπτυγμένες αγορές. Στην πρώτη κατηγορία διακινούνται περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και στις ανεπτυγμένες περί τα 15 τρισ. 'Αρα η "λίμνη" κεφαλαίων στις αναπτυγμένες αγορές είναι πολύ μεγαλύτερη.

Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI, καθιστώντας την αναβάθμιση από τον οίκο MSCI κρίσιμο παράγοντα.

Η αναβάθμιση του Χ.Α θα αποτελέσει ορόσημο για την εισροή κεφαλαίων των ξένων επενδυτών. Εκτιμάται ότι το ύψος τους θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, δίνοντας μία ακόμη σημαντική ώθηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Όπως σημείωσε ο κ. Γ. Κοντόπουλος, από τα τέλη του 2024, μετά την απόφαση του οίκου FTSE να εντάξει το ελληνικό χρηματιστήριο σε watch list, ξεκίνησε η μετακίνηση κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές να δίνουν τη θέση τους σε αντίστοιχα που επενδύουν στα ώριμα χρηματιστήρια.

Η κατεύθυνση κεφαλαίων από τις ΗΠΑ που παρατηρείται προς την Ευρώπη, το τελευταίο διάστημα, ευνοεί το Χ.Α., καθώς εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει «ζωντανό» για τα επόμενα δύο έτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων.

Η σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας που παρατηρείται το 2025, σε σημαντικό βαθμό συνδέεται και με την προσδοκία αναβάθμισης. Η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 με τη μέση ημερησία αξία συναλλαγών το 2025 να βρίσκεται στα 190 εκατ,. ευρώ από 140 εκατ, το 2024, αυξημένη κατά 35%. Την τελευταία τριετία έχει αυξηθεί κατά 167%, από τα 71 εκατ. ευρώ το 2021 στα 190 εκατ. ευρώ σήμερα.

Ισχυρή συνεχίζει να είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή της στην Κεφαλαιοποίηση να είναι στο 68,1% και στη συναλλακτική δραστηριότητας στο 61,5%, ενώ είναι το 2025 είναι αγοραστές μα εισροές 387 εκατ. ευρώ και 1,384 δισ. την τριετία 2022- 2025. Επίσης αύξηση 14% παρουσιάζει το 2025 ο αριθμός των ενεργών επενδυτών σε σχέση με το 2024.

H επάνοδος στις ανεπτυγμένες αγορές είναι ένα στοίχημα μεγάλης σημασίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, που έχασε, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και της υποβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας, τη θέση του στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, με αποτέλεσμα έκτοτε να αντλεί κεφάλαια η ελληνική αγορά μόνο από τη μικρή «λίμνη» των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και hedge funds που τοποθετούνται σε αναδυόμενες αγορές, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Με την αναβάθμιση θα ενισχυθεί το κύρος και η εικόνα του ΧΑ, προσελκύοντας περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια. Οι εισηγμένες θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα κεφάλαια, που επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές, ενισχύοντας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πάντως πολλές συζητήσεις έχουν προκαλέσει εκθέσεις μερικών οίκων, όπως της JP Morgan σύμφωνα με την οποία Ελλάδα θα ήταν καλύτερο να παραμείνει στις Αναδυόμενες Αγορές.

Πρώτοι στο χωριό ή τελευταίοι στην πόλη; Η "απάντηση" του CEO του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών, κ. Γ. Κοντόπουλου, την οποία αρέσκεται να δίνει είναι : "Μία ομάδα της Super League 2 που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις έχει στόχο να ανεβεί στην Super League 1.

Πηγή: skai.gr

