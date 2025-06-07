Την συνέχιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά-γ-κύκλος» ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δίνοντας και πάλι τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα και να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια: τη μετάβαση σε καθαρότερες, βιώσιμες και πιο ανθρώπινες πόλεις.

Η νέα προκήρυξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, θα διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες καθώς εστιάζει στην ενίσχυση περισσότερων δικαιούχων. Η βασική επιδότηση ορίζεται στα 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ φτάνει τα 4.500 ευρώ εφόσον συνδυάζεται με απόσυρση παλιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων δικαιούχων και η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων μικρότερης αξίας, ώστε η ηλεκτροκίνηση να μην είναι προνόμιο των λίγων.

Κεντρικά σημεία του νέου προγράμματος:

- 3.000 ευρώ βασική επιδότηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ή μισθώνει αμιγώς ηλεκτρικά ΙΧ αξίας έως 50.000 ευρώ (ΛΤΠΦ).

- +1.500 ευρώ με απόσυρση παλιού ρυπογόνου οχήματος.

- +400 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή.

- Επιπλέον μπόνους για:

- ΑμεΑ : +1.000 ευρώ.

- Νέους έως 29 ετών : +500 ευρώ.

- Τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες : +1.000 έως 2.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα λαμβάνουν επιδότηση 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο , ενώ στις περιπτώσεις που έχουν έδρα σε νησί, η επιδότηση ειδικότητας κατά +1.000 ευρώ. Υποστηρίζεται και η αγορά οχημάτων επίδειξης ( test drive ) για αντιπροσωπείες.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:

- Ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα κατηγορίας L με επιδότηση από 700 έως 1.500 ευρώ.

- Ηλεκτρικά ποδήλατα με επιδότηση έως 500 ευρώ.

- Ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.

Η έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων θα ανακοινωθεί με το Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενέργειες για την ενίσχυση του δικτύου φόρτισης. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες κρατικές ενισχύσεις αυξάνουν σημαντικά το δίκτυο φόρτισης των επόμενων ετών, υποστηρίζοντας την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα. «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει να αναπτύσσει τις «πράσινες» μεταφορές με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

