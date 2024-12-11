Success story της ελληνικής οικονομίας το 2024

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι Financial Times επισημαίνουν την επιτυχία της Ελλάδας και της περιφέρειας της ευρωζώνης μετά από τις επιτυχείς διασώσεις, κάτι που δείχνει την αξία των σταθερών μεταρρυθμίσεων.

Η Ελλάδα, σημειώνουν, είναι πρώτη σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2019-2024 με 11% (στοιχεία ΔΝΤ).

"Το success story της Ελλάδας διαψεύσει τους καταστροφολόγους και τους θερμοκέφαλους του 2015 όταν υπήρξε σύντομο φλερτ με την έξοδο από την έρθω ζώνη υπό τη λαϊκίστικη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ", αναφέρει χαρακτηριστικά κάνοντας ονομαστική αναφορά σε διάψευση την προειδοποιήσεων Βαρουφακη περί φυλακής χρέους.

Πλέον η Ελλάδα, όχι μόνο έχει την ταχύτερη ανάπτυξη από τον ΜΟ της ευρωζώνης, αλλά και κατέγραψε τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούσαν τα σχέδια διάσωσης.

Αναφέρει επίσης σε διάψευση Σοιμπλε και ότι κάνεις σήμερα δεν μπορεί να πει πως ένα χαοτικό Grexit ήταν η προτιμητέα έκβαση.

Το δίδαγμα, γράφει ο αρθρογράφος, είναι η αξία της αλληλεγγύης στην Ευρώπη που επιτρέπει να μπουν τα δημόσια χρέη σε βιώσιμη βάση με βοήθεια άλλων κρατών που μπορούν.

Τώρα Γαλλία και Γερμανία πρέπει να πάρουν το φάρμακο που, πρόθυμα συνταγογραφούσαν, τότε, παρατηρεί ο αρθρογράφος.

Εconomist

Την ίδια ώρα ο Economist, ταξινομεί 37 οικονομίες (Q4 2023-Q3 2024) με βάση επιδόσεις σε πέντε κατηγορίες.

Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση μαζί με τη Δανία, πίσω από την Ισπανία και την Ιρλανδία ενώ πέμπτη έρχεται η Ιταλία.

Ως προς αύξηση του ΑΕΠ η Ελλάδα έρχεται δεύτερη με 3,7%.

Ως προς την αξία αγοράς μετοχών προσεγγίζει σχεδόν τη μέση της σχετικής κατάταξης με 10,6%.

Είναι 22η ως προς τον δομικό πληθωρισμό, με 3,5%.

Είναι σε καλή θέση ως προς ανεργία(5η), με μείωση 0,6% και 4η στο πρωτογενές πλεόνασμα με 2,1%, βάσει στοιχείων του ΔΝΤ/

