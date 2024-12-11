Χατζηδάκης: Aρκετά χαμηλοτερες οι τραπεζικές προμήθειες το 2025

Ανακοινώσεις για τη μείωση των τραπεζικών προμηθειών την ερχόμενη Κυριακή, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Σε παρέμβασή του, την πρώτη ημέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού 2025, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «χαμηλώνουμε τις τραπεζικές προμήθειες. Θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, μέχρι την Κυριακή. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και από το 2025 οι τραπεζικές προμήθειες θα είναι αρκετά χαμηλότερες, με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί κυβέρνηση, ενώ, και τα επιτόκια δανεισμού, θα ακολουθήσουν -σε όλη την Ευρώπη άλλωστε- καθοδική πορεία. Αυτή είναι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Επιπλέον, με νέες παρεμβάσεις, δημιουργούμε συνθήκες περισσότερο υγιούς ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, με στόχο οι τράπεζες να χορηγούν περισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όλα αυτά δρομολογούνται τώρα και θα λάβουν σάρκα και οστά μέσα στο 2025. Θα είμαστε εδώ και θα τα δείτε» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, θα γίνει περισσότερο ορατή το 2025, ενώ, περιγράφοντας τον συζητούμενο προϋπολογισμό, είπε ότι«συνδυάζει τρία πράγματα: την δημοσιονομική σύνεση, την ανάπτυξη, και την κοινωνική συνοχή. Απαντά σε εθνικές προτεραιότητες, όπως στην 'Αμυνα, που ενισχύουμε επίσης πολύ σημαντικά, σε κοινωνικές προτεραιότητες, και συμβάλλει στο να ανέβει η Ελλάδα και η οικονομία μας ακόμα ψηλότερα. Κυρίως όμως, είναι ένας προϋπολογισμός, που δείχνει μία προσπάθεια που γίνεται με σύστημα, με επιμονή, με σοβαρότητα, και με αίσθημα εθνικής ευθύνης».

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε τις θετικές αλλαγές που θα συνοδεύσουν τον προϋπολογισμό του 2025.

-Από τον Απρίλιο αυξάνεται και πάλι ο κατώτατος μισθός. «Έχει ανέβει από τα 650 ευρώ στα 830 ευρώ. Θα τηρήσουμε στο ακέραιο την δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Αντίστοιχα αυξάνεται και ο μέσος μισθός. Με βάση τα στοιχεία του "Εργάνη", οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, τώρα παίρνουν μισθό 1.445 ευρώ. 'Αρα μπορώ να πω εδώ ότι θα τιμήσουμε και με το παραπάνω την υπόσχεση μας για μέσο μισθό 1.500 ευρώ το 2027».

-Αυξάνουμε επίσης τις συντάξεις κατά περίπου 2,4% το 2025, περίπου στο ύψος του προϋπολογισμού.

-Μειώνεται ο πληθωρισμός από το 2,7% το 2024 στο 2,1% το 2025, με καθοδική πορεία και για τον πληθωρισμό τροφίμων, που βρίσκεται πια, σε επίπεδο χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

-Θα μειωθεί κι άλλο η ανεργία. «Εμείς προβλέπουμε συντηρητικά, 9,7 ποσοστό ανεργίας το 2025. Πάντως θα είναι, για πρώτη φορά κάτω από το 10% μετά από 15 χρόνια, και το κυριότερο τουλάχιστον 30.000 συμπολίτες μας που σήμερα είναι άνεργοι, το 2025 θα βρουν δουλειά».

-Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία θα αποδίδει ολοένα και περισσότερο. «Ρίχνουμε στη μάχη νέα εργαλεία: Καθολική εφαρμογή για το 2025 του MyData για την δήλωση εσόδων και εξόδων. Το ψηφιακό πελατολόγιο. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Η επέκταση του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Αυτό είναι σίγουρα ένα καλό νέο για τους συνεπείς φορολογούμενους, για περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη».

Τόνισε μάλιστα ότι όλη αυτή η μάχη της φοροδιαφυγής σημαίνει ότι μέσα στο 2025, θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις φόρων για τους Έλληνες φορολογούμενους. «Διότι η μάχη με την ανάπτυξη από τη μία πλευρά και για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής από την άλλη, έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω μειώσεις φόρων, για τους Έλληνες πολίτες».

Επίσης, είπε ότι η χρηματοδότηση για την υγεία θα αυξηθεί ακόμα παραπάνω το 2025: Οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται κατά 13,2% σε σχέση με το 2024, και κατά 74,4% σε σχέση με αυτά που βρήκαμε το 2019. «Εμείς, οι υποτιθέμενοι ανάλγητοι, δίνουμε στην υγεία 74,4% παραπάνω κονδύλια σε σχέση με αυτά που βρήκαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφερόμενος στις δημόσιες επενδύσεις είπε ότι θα ανέβει κι άλλο η ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών. «Όχι θεωρητικά. Διότι με τις συζητήσεις με τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια πολλές φορές χάνουμε την ουσία. Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και το ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιούνται έργα υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής όλη την Ελλάδα. Έτσι, μέσα στο 2025:

- Οι Έλληνες θα δούνε να ολοκληρώνεται και να παραδίδεται στους πολίτες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.

- Ξεκινά το πρόγραμμα «Σπίτι μου - 2», με το οποίο περισσότεροι από 20.000 συμπολίτες μας, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, θα αποκτήσουν δικό τους σπίτι.

- Ολοκληρώνεται το Εθνικό Κτηματολόγιο το οποίο το συζητάμε εδώ και δεκαετίες. «Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοκληρώνεται το εθνικό κτηματολόγιο και δημιουργούνται συνθήκες καλύτερες καθημερινότητας αλλά και επενδυτικές συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες».

- Και βεβαίως με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης, μέσα στο 2025, προχωρεί και ολοκληρώνεται εκσυγχρονισμός και η ανακαίνιση δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. «Αυτό είναι ανάπτυξη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί διότι έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα».

«Τέλος, και εδώ ξέρω ότι κάποια θα ενοχληθούν, από το Σεπτέμβριο του 2025, θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά επιτέλους, στην πατρίδα μας τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για να σταματήσει να είναι παγκόσμια εξαίρεση και να γίνει σταδιακά ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Και αυτό είναι μία μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

