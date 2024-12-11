Ένα placement που εκπέμπει πολλαπλά θετικά μηνύματα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο μέσω του Χ.Α., με 2,6 εκατ. μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να περνούν από τα χέρια του Latsco Family Office σε διεθνείς επενδυτές, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Γ. Περιστέρη και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Συγκεκριμένα, σε τιμή 18.00 ευρώ, πολύ κοντά στο υψηλό 25ετίας της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πέρασαν μία σειρά από πακέτα συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε (5) διεθνείς επενδυτές μοιράζονται μεταξύ τους περί τις 1,7 εκατ. μετοχές της εισηγμένης, ενώ ο κ. Περιστέρης απέκτησε πάνω από 600.000 μετοχές. Οι υπόλοιπες αγοράστηκαν από στελέχη των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται το timing του placement, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, αφού λαμβάνει χώρα αμέσως μετά το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής για την εξαγορά του 70% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από τη Masdar και λίγο πριν υποβληθεί η δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 30%, απελευθερώνοντας ρευστότητα κοντά στα 700 εκατ. ευρώ στο Χ.Α., εκ των οποίων 200 εκατ. υπολογίζεται ότι είναι Έλληνες θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές.

O Γ. Περιστέρης και οι συνεργάτες του, που πούλησαν τις μετοχές που κατείχαν στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Masdar, επανεπενδύουν σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που αποκόμισαν, στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σηματοδοτώντας ότι η μητρική του Ομίλου είναι το επόμενο μεγάλο play και δίνοντας φυσικά ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το διαρκές ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ενίσχυση της θέσης τους στον κορυφαίο ελληνικό όμιλο κατασκευών, υποδομών και παραχωρήσεων και μάλιστα σε τιμές πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα της μετοχής.

Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν 11 μήνες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε προχωρήσει, σε διάθεση 6 εκατ. κοινών μετοχών της με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Όσο για το Latsco Family Office συμφερόντων της κας Μαριάννας Λάτση, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του προχώρησε σε ρευστοποίηση ενός σχετικά μικρού μέρους από τη θέση που απέκτησε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2021, κεφαλαιοποιώντας μία απόδοση άνω του 60%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το Family Office της κας Μαριάννας Λάτση, πρόσφατα επένδυσε σχεδόν 80 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 10% στην Νέα Αττική Οδό, αυξάνοντας την συνολική έκθεσή του στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και δείχνοντας εμπράκτως την σταθερή στήριξή του στις προοπτικές του Ομίλου.



Πηγή: skai.gr

