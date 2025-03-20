H ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι πολύ καλά κεφαλαιοποιημένη και έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τόσο στην κάλυψη των ζημιών όσο και μέσω του ρόλου της ως μακροπρόθεσμου επενδυτή. Αυτό ανέφερε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συζήτηση με την πρόεδρο της Ισπανικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (UNESPA), Μιρένχου Ντελ Βάλε Σαν και τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

«Οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες. Συγκρίνοντας το ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών στην Ελλάδα, το οποίο είναι 18%, με το αντίστοιχο της Ισπανίας, που είναι 76%, είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας», πρόσθεσε.

O κ. Σαρρηγεωργίου υπερθεμάτισε της θέσπισης ενός συστήματος για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών με τη συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι κάποτε οι πολίτες βασίζονταν στο κράτος για να τους καλύψει μετά από μία φυσική καταστροφή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι αυτό δεν ισχύει πια για κανένα κράτος γιατί δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί ξεκάθαρα στους πολίτες.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης, στην εισαγωγική ομιλία του, ο πρόεδρος μίλησε για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, την κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό και τη μακροβιότητα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει επικίνδυνα ανασφάλιστη, με αποτέλεσμα οι πολίτες να επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος.

«Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να στηρίξει τους πολίτες και την οικονομία και για τις φυσικές καταστροφές και για την υγεία και για τη συμπληρωματική σύνταξη. Με 3,5 δισ. ευρώ κεφάλαια, τεχνογνωσία, το ήθος και το πάθος των 50.000 ανθρώπων μας -από τον ασφαλιστή που ξεκίνησε χθες μέχρι τα στελέχη των εταιρειών- στηρίζουμε την ασφαλιστική μας υπόσχεση, συμπληρωματικά προς την κοινωνική ασφάλιση. Η ασφαλιστική αγορά είναι εδώ. Είναι καιρός, όμως, η πολιτεία να αποφασίσει αν και στην Ελλάδα θα δώσει στην ιδιωτική ασφάλιση τον ρόλο που της αναλογεί», επεσήμανε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Η πρόεδρος της UNESPA παρουσίασε το ισπανικό σύστημα διαχείρισης φυσικών καταστροφών και αναφέρθηκε στην περίπτωση των πλημμυρών στη Βαλένθια στα τέλη του 2024. Όπως είπε, οι καταστροφές που υπέστη η Βαλένθια εκτιμώνται σε 3,5-4,5 δισ. ευρώ, εξηγώντας πως καλύπτονται από σύστημα της Ισπανίας, το οποίο αποτελεί μία συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα με κεντρικό τον ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών για την κοινωνία και την οικονομία, αλλά και τους τρόπους διαχείρισης αυτών, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως το κράτος μπορεί να παρέχει στήριξη στους πληγέντες, αλλά αυτή η στήριξη δεν αρκεί για να ξαναχτιστεί ένα σπίτι από την αρχή ή να ξαναλειτουργήσει μια επιχείρηση που έχει πληγεί. Αυτό το κάνει η ιδιωτική ασφάλιση.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, όπως έχει δημοσιευτεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαιρέτησε την εκδήλωση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ανέφερε πως η αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η συγκράτηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας είναι τρεις τομείς στους οποίους μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι ασφαλιστικές εταιρείες.

«Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ζωτικό γρανάζι για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και την καθημερινότητά μας. Παρέχει προστασία σε άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Θωρακίζει τους πολίτες απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις, μειώνοντας το κόστος των οικονομικών διαταραχών. Εξετάζουμε τις δυνατότητες περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων, πάντα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μας πολιτικής», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης και τόνισε τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία, επισημαίνοντας πως ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα για την προστασία των πολιτών από οικονομικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. «Σε μια εποχή όπου οι δημογραφικές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή και οι οικονομικές αβεβαιότητες αυξάνουν τις ανάγκες των πολιτών για οικονομική θωράκιση, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο στο κράτος πρόνοιας, συμβάλλοντας σε μια πιο δίκαιη και σταθερή κοινωνία», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικητιάδης.

Τέλος, η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, αναφέρθηκε στον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στην κοινωνία και την οικονομία και στο έργο της Ένωσης. «Η επόμενη ημέρα της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώνεται μέσα από τη δέσμευσή μας να φέρουμε την ασφάλιση πιο κοντά σε όλους. Επενδύουμε σε σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, ώστε να εξηγούμε με απλό και κατανοητό τρόπο τι είναι η ασφάλιση, πώς λειτουργεί και γιατί τη χρειαζόμαστε. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να απλοποιούμε διαδικασίες και να βελτιώνουμε την εμπειρία των ασφαλισμένων», τόνισε, μεταξύ άλλων, η κ. Παπασπυροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.