Τράπεζα Πειραιώς: Από την 1η Μαρτίου η χορήγηση της «Κάρτας του Αγρότη»

Η τράπεζα Πειραιώς, δέχεται τα αιτήματά των δικαιούχων για χορήγηση «Κάρτας του Αγρότη», με βάση τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ 2024 

Πειραιώς

Από την 1η Μαρτίου ξεκινάει από την Τράπεζα Πειραιώς,  η χορήγηση της «κάρτας του αγρότη» και μέχρι την έναρξη του συστήματος υποδοχής Ετησίων Δηλώσεων Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ 2025) από τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Η Πειραιώς, προκειμένου να διευκολύνει τους αγρότες για τη μεταβατική αυτή περίοδο, δέχεται τα αιτήματά τους για χορήγηση «Κάρτας του Αγρότη», με βάση τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ 2024. 

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της Πειραιώς είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε ρευστότητα, η οποία αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη, για την κάλυψη των
παραγωγικών τους αναγκών, με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

