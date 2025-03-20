Από την 1η Μαρτίου ξεκινάει από την Τράπεζα Πειραιώς, η χορήγηση της «κάρτας του αγρότη» και μέχρι την έναρξη του συστήματος υποδοχής Ετησίων Δηλώσεων Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ 2025) από τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Η Πειραιώς, προκειμένου να διευκολύνει τους αγρότες για τη μεταβατική αυτή περίοδο, δέχεται τα αιτήματά τους για χορήγηση «Κάρτας του Αγρότη», με βάση τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ 2024.

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της Πειραιώς είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε ρευστότητα, η οποία αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη, για την κάλυψη των

παραγωγικών τους αναγκών, με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Πηγή: skai.gr

