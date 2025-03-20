Από την 1η Μαρτίου ξεκινάει από την Τράπεζα Πειραιώς, η χορήγηση της «κάρτας του αγρότη» και μέχρι την έναρξη του συστήματος υποδοχής Ετησίων Δηλώσεων Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ 2025) από τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.
Η Πειραιώς, προκειμένου να διευκολύνει τους αγρότες για τη μεταβατική αυτή περίοδο, δέχεται τα αιτήματά τους για χορήγηση «Κάρτας του Αγρότη», με βάση τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ 2024.
Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στόχος της Πειραιώς είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε ρευστότητα, η οποία αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη, για την κάλυψη των
παραγωγικών τους αναγκών, με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.