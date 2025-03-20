Γ. Χατζηθεοδοσίου: Είμαστε ακόμη σε αναμονή για τις επιδοτήσεις ρεύματος στις επιχειρήσεις

Στεγαστικό, ενέργεια και ακρίβεια είναι τα τρία μεγάλα ζητήματα των επιχειρήσεων το 2025, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφηκε 50% αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ, σημείωσε πως δεν προβλέπεται τα επόμενα χρόνια σημαντική μείωση. Είμαστε, δε, ακόμη σε αναμονή, όπως εξήγησε, για τις επιδοτήσεις σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, παρά μόνο πληροφορίες για επιδότηση της τάξης του 1,5 λεπτού ανά κιλοβατώρα χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποιες επιχειρήσεις θα αφορά.

Για το θέμα της ακρίβειας ο πρόεδρος του ΕΕΑ ανέφερε ότι μπορεί να επιβραδύνεται ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν διαφαίνεται άμεσα αποκλιμάκωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

